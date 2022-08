Économisez jusqu’à 53% sur les appareils Samsung neufs et d’occasion chez Woot

Samsung propose une gamme étonnamment large d’appareils appréciés, notamment des montres intelligentes, des tablettes, des téléphones et des ordinateurs. Certains de ses produits de haute qualité sont souvent proposés à un prix élevé, c’est pourquoi il est important de profiter des soldes chaque fois que vous le pouvez.

Jusqu’au 31 août, Woot propose des offres sur les deux jusqu’à épuisement des stocks. Certains articles ont déjà commencé à se vendre, donc si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, nous vous recommandons d’acheter plus tôt que tard.

Si vous êtes à la recherche d’une smartwatch pour simplifier votre journée, la Montre Samsung Galaxy 4 est disponible neuf avec une réduction de 48%, ce qui porte le prix à partir de 330 $ . Il est équipé d’une connectivité LTE déverrouillée afin que vous puissiez appeler, envoyer des SMS et diffuser sans votre téléphone (bien que vous deviez acheter le service LTE) et il dispose d’un écran AMOLED toujours allumé de 44 mm. Il possède de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé, notamment le suivi de vos entraînements, de votre sommeil et de vos niveaux d’oxygène. Cependant, la durée de vie de la batterie est quelque peu courte par rapport aux autres montres intelligentes du marché, ne durant qu’un jour ou deux par charge. A noter également que son successeur le Montre Galaxy 5 vient d’être annoncé.

Il y a quelques excellentes tablettes incluses dans cette vente. Économisez 40 $ sur un nouveau . La tablette dispose d’un écran de 8,7 pouces et de 32 Go de stockage. Ou prenez un plus grand . Il dispose d’un écran de 12,4 pouces, de 128 Go de stockage et est livré avec un S Pen – le tout pour 540 $, une remise de 160 $. Et si vous avez besoin de plus de stockage, la version 256 Go ne coûte que 600 $, ce qui vous permet d’économiser 200 $ sur le prix catalogue. Les deux tablettes sont dotées de Dolby Atmos pour une qualité sonore supérieure et sont d’excellentes options pour le streaming.

Les options remises à neuf incluent un 650 $ avec un écran AMOLED de 15,6 pouces, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, ce qui est suffisant pour tous vos besoins informatiques, et un déverrouillé smartphone pour 280 $ – il a quelques années maintenant, mais il dispose d’un écran Infinity-O de 6,5 pouces et de 128 Go de stockage.

Tous les produits sont livrés avec une garantie de Samsung ou de Woot, selon l’article, vous serez donc couvert en cas de problème. Consultez chaque page de produit pour plus d’informations et achetez le des appareils Samsung chez Woot.

