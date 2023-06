Économisez jusqu’à 50 % sur un abonnement à l’Atlas Coffee Club pour la fête des pères

Il ne reste plus beaucoup de temps pour acheter quelque chose de spécial pour célébrer papa en cette fête des pères. Si vous cherchez un moyen de vous démarquer des outils et des cravates fatigués cette année, consultez cette offre exceptionnelle de Atlas Café Club. C’est l’un de nos clubs de café et abonnements préférés, et si votre pop est sérieux au sujet de son remontant matinal, c’est une excellente idée cadeau. À l’heure actuelle, l’entreprise a des cadeaux réduits jusqu’à 299 $, ou inscrivez-le pour un abonnement et économisez 50 % sur le premier envoi. Ces offres doivent expirer le 18 juin, alors assurez-vous de vous inscrire avant cette date.

Atlas Coffee Club expédiera des cafés du monde entier directement à votre porte. Les haricots proviennent d’Inde, de Colombie, d’Éthiopie et du Costa Rica, et vous pouvez personnaliser l’abonnement selon que votre père préfère les rôtis plus clairs ou plus foncés. Chaque envoi est également accompagné de bonus intéressants, notamment des cartes postales des pays d’origine et des notes sur le brassage et la dégustation.

Il existe deux offres différentes dont vous pouvez profiter dès maintenant. Si vous voulez juste l’essayer pendant un petit moment, vous pouvez offrir à votre père un abonnement de 3, 6 ou 12 mois jusqu’à 299 $ de rabais. Vous recevrez un envoi chaque mois, contenant soit un demi-sac (6 onces), un sac ou deux sacs de marc ou de haricots entiers, soit 24 dosettes compatibles Keurig. Ou inscrivez-le pour un abonnement personnalisé et bénéficiez de la moitié de votre premier envoi. Vous pouvez choisir entre des grains moulus, des grains entiers ou des dosettes compatibles Keurig, sélectionner vos torréfactions et méthodes de brassage préférées, et il existe des options de livraison toutes les deux, quatre ou six semaines. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite sur la première livraison.

Et assurez-vous de consulter notre tour d’horizon complet de tous les meilleurs cadeaux pour la fête des pères pour encore plus d’idées.