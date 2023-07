Économisez jusqu’à 50 % sur les téléviseurs Samsung et LG pour votre espace de divertissement

Si vous souhaitez vous éloigner du soleil et vous rafraîchir à l’intérieur cet été, vous voudrez peut-être investir dans un nouveau téléviseur grand écran pour divertir tout le monde. À l’heure actuelle, Woot a réduit une tonne de nouveaux téléviseurs Samsung et LG jusqu’à 50 %, vous aidant à élever votre espace de divertissement pour des centaines de moins. La vente comprend même de nouveaux modèles 2023 et des écrans OLED haut de gamme. Ces offres sont disponibles jusqu’au 31 juillet, jusqu’à épuisement des stocks. Cependant, nous nous attendons à ce que certains de ces articles se vendent avant cette date, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Le modèle 2022 du populaire Cadre TV par Samsung est disponible à partir de 418 $, le modèle 55 pouces étant réduit à seulement 1 088 $. Il dispose d’un écran QLED mat antireflet qui affichera de l’art sur votre écran lorsque vous ne le regardez pas, lui permettant de se fondre dans votre espace.

Si vous êtes fixé sur un modèle OLED, Woot a réduit le prix sur le 2022 Téléviseur OLED S95B de 65 pouces de 1 408 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 1 590 $ en ce moment. Ou vous pouvez obtenir le nouveau 2023 Téléviseur Samsung S95C OLED 4K de 77 pouces à une démarque de 998 $, ce qui porte le prix à 3 500 $ pour ceux qui veulent un énorme panneau OLED.

Vous recherchez simplement une option grand écran et vous n’êtes pas inquiet à l’idée d’obtenir un modèle OLED ? Vérifiez Téléviseur 4K QN90B Neo QLED de 75 pouces par Samsung. À 47 % de réduction, vous ne paierez que 1 700 $ pour en obtenir un pour votre maison, soit une réduction de 1 498 $. Et il possède des fonctionnalités telles que Dolby Atmos, le son de suivi des objets et un écran antireflet pour vous immerger complètement dans vos films et émissions préférés.

Et pour le prix le plus bas de cette vente, vous pouvez saisir le plus petit 43 pouces LG Nanocell 75 pour seulement 350 $ (économisez 170 $). Bien que nous ne recommandions pas un téléviseur aussi petit pour votre centre de divertissement principal, c’est une option solide pour un bureau ou une chambre à coucher – et il prend en charge HDR, HDR10 et HLG, ainsi qu’un paramètre Game Optimizer avec mode automatique à faible latence , ce qui pourrait en faire une bonne option pour les joueurs.

Il existe de nombreux autres modèles qui valent le détour, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente à Woot. Et pour plus d’options, assurez-vous de jeter un œil à notre tour d’horizon des meilleures offres de télévision 4K en cours.