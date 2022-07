Économisez jusqu’à 50 % sur les routeurs et les forfaits Wi-Fi avec l’événement d’économies d’été d’Eero

En ce qui concerne les routeurs Wi-Fi, Eero est l’une de nos marques préférées en ce moment, gagnant une première place sur nos deux listes du meilleurs routeurs maillés et le meilleurs routeurs Wi-Fi 6 pour 2022. Et même si, malheureusement, vous ne trouverez aucun de nos modèles préférés absolus à prix réduit, vous pouvez dès maintenant économiser gros sur les routeurs Eero lors de son événement Summer Savings. La vente se déroule à partir de maintenant jusqu’au 7 août et offre des économies allant jusqu’à 50 % sur certains routeurs, prolongateurs et offres groupées.

Pour ceux qui cherchent simplement à mettre à niveau leur routeur individuel, il existe deux modèles différents que vous trouverez en vente. Le routeur Eero standard est disponible pour seulement 58 $, mais pour seulement 21 $ de plus, nous vous recommandons de passer à l’Eero Pro, qui a une meilleure portée et plus que double la vitesse. Il est en vente pour seulement 79 $ en ce moment, ce qui représente plus de la moitié de son prix habituel, et il offre des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps et une couverture jusqu’à 1 750 pieds carrés. Ceux qui ont de plus grandes maisons voudront peut-être passer au pack de trois, qui est également à moitié prix en ce moment, abaissant le prix à seulement 224 $ et offrant une couverture jusqu’à 6 000 pieds carrés. Ou vous pouvez vous procurer un Eero Beacon, un prolongateur Wi-Fi qui ajoute une couverture supplémentaire de 1 500 pieds carrés et est compatible avec les routeurs Eero et Eero Pro standard. Il est en vente pour 49 $ en ce moment, 50 $ de réduction sur le prix habituel.