Économisez jusqu’à 50% sur les lunettes de soleil d’Oakley, Ray-Ban, Costa Del Mar et plus

Vous protégez votre peau avec de la crème solaire, mais n’oubliez pas vos yeux. Protéger vos yeux n’a jamais été aussi important et en ce moment, vous pouvez vous procurer une paire de superbes lunettes de soleil de grandes marques telles que Oakley, Ray Ban et d’autres. Il y a tellement d’options parmi lesquelles choisir, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui correspond à votre style et à votre budget.

David Carnoy/CNET Oakley est la marque de référence pour les lunettes de sport, et si vous cherchez une paire, vous en achetez pour moins de 100 $. L’un des cadres populaires d’Oakley, le Thinlink, est actuellement en vente pour 79 $. Vous pouvez choisir parmi cinq couleurs ; il offre une coupe à pont haut et un design semi-cerclé. Il est léger et parfait pour un usage quotidien.

Ray-Ban/CNET Ray-Ban est connu pour ses montures de qualité et ses prix abordables, et en ce moment il est en vente. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire de lunettes de soleil à ajouter à votre collection, vous ne pouvez absolument pas vous tromper avec les aviateurs classiques. Ces lunettes de soleil sont actuellement à 30 % de réduction et vous avez la possibilité de les personnaliser pour ajouter une touche personnelle. Et si vous êtes à la recherche de verres correcteurs, vous pouvez les ajouter à 50 % de réduction.

Costa Del Mar offre d’énormes économies sur certaines de ses nuances les plus populaires. En ce moment, vous pouvez obtenir 30 % de réduction sur une paire de Tailwalkers. Le Tailwalker est plus sportif et robuste, avec sa grande conception avant et ses plaquettes de nez réglables. Vous pouvez également choisir entre des verres polarisés ou des verres en polycarbonate.

Cabane à lunettes de soleil Quand il s’agit de variété, la Sunglass Hut est faite pour vous. Il existe d’innombrables options à considérer, et en ce moment, vous pouvez accrocher l’une des montures de la collection Sunglass Hut à 50 % de réduction. Que vous recherchiez une bonne affaire sur une paire de créateurs ou que vous souhaitiez quelque chose d’un peu moins sophistiqué pour les activités quotidiennes, vous êtes sûr de trouver quelque chose ici.

