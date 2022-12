Économisez jusqu’à 50 % sur les jouets sympas pour les enfants chez Target dès maintenant

Nous sommes déjà en décembre, donc si vous avez des enfants sur votre liste de courses pour les fêtes, vous voudrez consulter l’offre en cours chez Target en ce moment. Les jouets pour enfants sont ce qui signifie que vous pouvez obtenir plus pour moins cher et faire le plein de grands cadeaux pour que les enfants de votre vie ouvrent le matin de Noël.

Cet ensemble de jeu de cuisine de 32 pouces de haut est destiné aux enfants de 3 à 7 ans et possède des fonctionnalités telles que des sons simulés de l’interrupteur et du robinet de la cuisinière, ainsi qu’un téléphone jouet, une horloge, une casserole, une casserole et des spatules inclus pour une expérience de jeu immersive. N’oubliez pas que vous aurez besoin de deux piles AAA, qui sont vendues séparément.

VTech/CNET

Cet appareil est destiné aux enfants de 3 à 4 ans et gardera les enfants et les parents sur la bonne voie avec des rappels de routine pour l’apprentissage de la propreté, la sieste et plus encore. Il y a 20 choix de cadrans d’horloge différents et une petite écorce se déclenchera à l’heure, initiant les enfants à l’idée de la lecture de l’heure. Il a également un chien virtuel que les enfants peuvent nourrir, promener, toiletter et entraîner pour faire des tours.