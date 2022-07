Économisez jusqu’à 50% sur les haut-parleurs Sony pour Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Si vous envisagez d’investir dans des haut-parleurs puissants pour votre maison ou en déplacement, Premier jour est le moment idéal pour magasiner. Il existe des prix bas sur les haut-parleurs Bluetooth portables compacts et faciles à transporter, tandis que d’autres haut-parleurs pour la maison offrent un son robuste, dont beaucoup peuvent se connecter à vos systèmes existants.

À l’heure actuelle, Amazon a réduit les haut-parleurs Sony jusqu’à 50%, avec des prix commençant à 38 $ sur deux collections d’offres.

Il existe un certain nombre d’enceintes disponibles à des prix très intéressants. Nous avons mis en évidence quelques-unes des meilleures offres ci-dessous, mais vous pouvez acheter toute la sélection de vente sur les liens ci-dessus.

Ce haut-parleur Bluetooth compact a été nommé l’un de nos favoris de 2022. Il est à la fois étanche à la poussière et à l’eau avec une certification IP67 et est conçu pour une autonomie de 16 heures à des niveaux de volume modérés. Le haut-parleur joue plus gros que vous ne le pensez pour sa petite taille, avec un peu de punch décent à ses basses, et est disponible en cinq options de couleurs sympas. Il dispose également d’un microphone intégré, au cas où vous voudriez l’utiliser comme haut-parleur. Lisez notre avis sur le Sony SRS-XB01.