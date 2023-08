Économisez jusqu’à 50 % sur les haut-parleurs et les écouteurs les mieux notés de Sony, JBL et Jabra

Tout va mieux avec un peu de musique. Et que vous préfériez profiter de votre musique avec une paire d’écouteurs supra-auriculaires confortables, des écouteurs légers ou à haute voix avec un haut-parleur Bluetooth portable, nous avons des offres que vous ne voudrez pas manquer. Amazon propose actuellement jusqu’à 50% de réduction sur une variété d’écouteurs et de haut-parleurs de grandes marques comme Sony, JBL et Jabra, avec des prix à partir de seulement 30 $. Bien que sans expiration définie, on ne sait pas combien de temps dureront ces offres. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a de très bonnes affaires disponibles lors de cette vente, y compris des bonnes affaires sur certains de nos haut-parleurs et écouteurs préférés de 2023. Casque supra-auriculaire WH-CH720N de Sony sont l’une de nos paires préférées sur le marché grâce à leurs capacités impressionnantes de suppression du bruit et à leur prix raisonnable – et en ce moment, vous pouvez en acheter une paire pour encore moins. Amazon les propose actuellement en vente pour seulement 98 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 50 $ par rapport au prix habituel. Ou, si vous recherchez une paire plus compacte, vous pouvez les saisir sur l’oreille Casque JBL Tune 510BT pour seulement 30 $, 20 $ de rabais.

Il existe également d’excellents écouteurs que vous pouvez acheter pour moins cher en ce moment. Le Jabra Elite 7 Pro Les véritables écouteurs sans fil sont l’une de nos paires préférées en 2023 et disposent d’une suppression active du bruit, d’un indice de résistance aux intempéries IP57 et d’une autonomie impressionnante de 30 heures. Vous pouvez les saisir en vente pour 120 $ dès maintenant, soit 80 $ de réduction par rapport au prix habituel. Il y a aussi le Écouteurs actifs Elite 4, qui sont une autre excellente option de Jabra, et sont actuellement en vente pour seulement 80 $, ce qui vous permet d’économiser 40 $. Et si vous recherchez une option vraiment abordable, prenez une paire de Écouteurs JBL Vibe 200 pour seulement 30 $, 20 $ de rabais.

Si vous préférez écouter votre musique à haute voix, vous pouvez capter le JBL Flip 6 pour seulement 90 $, soit 40 $ de réduction et correspond au prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu sur ce modèle. C’est l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés de 2023, et a une conception étanche durable, un puissant pilote de 45 mm et une autonomie impressionnante de 12 heures sur une seule charge. Ou, si vous recherchez une option plus compacte, vous pouvez accrocher le Sony SRS-XB13. Ce mini haut-parleur à cartouche a un gros coup de poing malgré son poids d’à peine une demi-livre, et vous pouvez le récupérer en vente pour seulement 35 $ en ce moment, vous permettant d’économiser 25 $ par rapport au prix habituel.