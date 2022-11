Économisez jusqu’à 50 % sur les échelles et les escabeaux pour vous aider à réaliser des projets, des décorations et plus encore

Une échelle est un outil important pour tout propriétaire. Ils peuvent être utilisés pour une variété de projets autour de la maison, à l’intérieur comme à l’extérieur. Qu’il s’agisse d’accrocher des tableaux ou de nettoyer des gouttières, une échelle peut faciliter n’importe quelle tâche. Et avec les vacances qui approchent à grands pas, vous aurez peut-être besoin d’une échelle pour vous aider à accrocher des décorations autour de votre maison. Jusqu’au 12 novembre, vous pouvez économiser à Woot.

Si vous voulez de la polyvalence, consultez le . Cette échelle en aluminium multiposition a des roues et se convertit entre une échelle extensible de 19 pieds, une échelle à 90 degrés, une échelle à cadre en A et un système d’échafaudage. Il comporte également des pieds larges et évasés pour plus de stabilité. Il est conçu pour supporter jusqu’à 300 livres des deux côtés et peut être utilisé comme échelle pour deux personnes. À l’heure actuelle, il est réduit de 50 %, ce qui fait passer le prix de 381 $ à 190 $. Vous pouvez également accrocher le pour 300 $, contre 477 $.

Et pour les tâches quotidiennes autour de la cuisine, du garage et d’autres endroits avec des espaces difficiles d’accès, vous pouvez obtenir 45 % de réduction sur le , ramenant le prix à seulement 30 $. À seulement 5 livres, il est léger et facile à transporter lorsque vous devez vous rendre rapidement à quelque chose. Il dispose également d’un dessus de projet intégré qui peut être utilisé pour contenir des outils, du matériel ou d’autres matériaux pendant que vous travaillez. Il a une capacité de poids de 225 livres.

Il existe également quelques autres options, alors assurez-vous de parcourir toute la sélection de vente pour trouver ce dont vous avez besoin pour votre maison. Gardez à l’esprit que certains modèles peuvent être épuisés, alors assurez-vous de passer votre commande le plus tôt possible pour être sûr d’obtenir la taille et les styles que vous souhaitez.

