Économisez jusqu’à 50 % sur les accessoires Hyper Tech pendant la vente des diplômés

La technologie fait partie intégrante de nos vies, et élever votre maison ou votre bureau avec de nouveaux équipements pour vous faciliter la vie ne doit pas toujours coûter un bras et une jambe. À l’heure actuelle, Hyper a marqué une tonne de technologie y compris les concentrateurs, les stations d’accueil et autres accessoires jusqu’à 50 %. Que vous ayez un diplômé récent et que vous souhaitiez célébrer l’occasion avec une nouvelle technologie pour l’envoyer à l’université ou dans une nouvelle carrière ou que vous souhaitiez simplement mettre à niveau votre propre configuration, c’est une bonne affaire. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous avez tendance à utiliser beaucoup de périphériques au quotidien, vous pourriez bénéficier de saisir ceci Concentrateur USB-C 11 en 1. C’est un modèle universel compatible avec MacBook, Chromebook et PC. Régulièrement 130 $, cet outil utile comprend 4K HDMI, SD et Micro SD, VGA, un adaptateur Ethernet gigabit, trois ports USB-A, un port USB-C et plus encore – et maintenant vous pouvez vous accrocher pour seulement 65 $. Et si vous êtes un fan d’Apple, ce Chargeur sans fil 4 en 1 peut recharger votre iPhone, Apple Watch, AirPods et un appareil supplémentaire en même temps. Il est actuellement réduit à 90 $, ce qui vous permet d’économiser 60 $ sur son prix courant habituel. Il y a une tonne d’autres accessoires qui valent également le détour, alors assurez-vous de magasiner toute la sélection de vente chez Hyper. Ou jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon d’autres superbes cadeaux pour les diplômés.