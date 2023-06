Économisez jusqu’à 50 $ sur le tracker de fitness Ring unique d’Oura pour la fête des pères

La fête des pères approche à grands pas et il y a des tonnes de offres et remises dont vous pouvez profiter si vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait. Et si votre père est sérieux au sujet de sa santé et de sa forme physique, vous voudrez peut-être lui acheter un Oura Ring 3 – l’un de nos trackers de fitness préférés de 2023 – pendant qu’il est en vente. Jusqu’au 18 juin, vous pouvez économiser jusqu’à 50 $ sur certaines variantes, et ces offres sont en cours prix égalé chez Best Buy.

L’anneau Oura est doté de capteurs qui reposent contre votre peau pour suivre les niveaux d’activité, la fréquence cardiaque, la température, les niveaux d’oxygène dans le sang, les habitudes de sommeil et plus encore, donnant au porteur une image globale de l’état d’avancement de son parcours de santé et de bien-être. Vous pouvez également vérifier les métriques clés dans les vues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles via l’application – qui est disponible sur iOS et Android. Et comme il est résistant à l’eau, vous pouvez le porter sous la douche, lorsque vous vous lavez les mains ou même lorsque vous nagez. La batterie dure jusqu’à sept jours par charge et se recharge en 80 minutes ou moins. Oura propose même des séances audio guidées pour la méditation, le sommeil, la concentration et la récupération.

L’Oura Ring 3 est disponible en deux modèles – Heritage et Horizon. Si vous voulez le modèle Horizon, vous pouvez saisir le variante de couleur furtive pour 359 $ (économisez 40 $) ou le variante or pour 409 $ (économisez 40 $). Et si vous préférez le modèle Heritage élégant, vous pouvez saisir le variante or ou variante or rose à un rabais de 50 $. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un anneau de taille appropriée pour que ce tracker fonctionne correctement, et vous pouvez ajouter un kit de dimensionnement gratuit à votre commande si vous n’êtes pas sûr. De plus, après la période d’essai d’un mois incluse, vous devrez vous inscrire à un abonnement mensuel pour accéder à la plupart des fonctionnalités de cet anneau, qui coûte 6 $ par mois (mais vous pouvez annuler à tout moment).

