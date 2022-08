Économisez jusqu’à 50 $ avec les premières remises sur la nouvelle Samsung Galaxy Watch 5

La gamme de montres Galaxy de Samsung établit depuis longtemps la norme pour les montres intelligentes Android – revendiquant fréquemment une première place sur notre liste des meilleures montres connectées de l’année. Et en ce moment, Woot offre la première chance que nous ayons vue de saisir les derniers modèles de cette série à prix réduit. Vous pouvez vous procurer un tout nouveau Montre Galaxy 5 à partir de 250 $, 30 $ de réduction sur le prix habituel, ou obtenez une avance Galaxy Montre 5 Pro pour 400 $, 50 $ de rabais sur son prix habituel. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir. Et parce que ce sont les premières remises que nous avons vues sur ces modèles, nous ne serions pas surpris s’ils se sont vendus avant.

Sorti tout juste ce mois-ci, le est disponible en deux tailles : 40 mm pour 250 $ ou 44 mm pour 290 $. Il fonctionne comme un puissant tracker de fitness avec des fonctionnalités telles que le suivi automatique des entraînements, l’analyse de la composition corporelle, le coaching du sommeil et plus encore, ainsi qu’une montre intelligente avancée. Il est équipé de 1,5 Go de RAM pour des performances rapides et est compatible avec une grande variété d’applications Google et tierces telles que Spotify, Uber et plus encore. Il est également étanche jusqu’à 50 mètres avec un indice de résistance IPX8 et a une autonomie d’environ 24 heures sur une seule charge.

La montée en puissance est uniquement disponible avec un écran de 45 mm et est en vente pour 400 $ aujourd’hui, soit 50 $ de réduction sur le prix habituel. Il est assez similaire à la Galaxy Watch 5 standard en termes de fonction, mais il dispose d’un corps en titane plus durable et d’une plus grande batterie de 590 mAh qui peut le faire fonctionner pendant plusieurs jours à la fois. Vous pouvez en savoir plus sur les différences dans nos comparaison côte à côte.