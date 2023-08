Économisez jusqu’à 49 % sur les scooters électriques Segway, parfaits pour se déplacer en ville

Il peut être difficile de se déplacer lorsqu’on vit en ville. Les voitures coûtent cher et le stationnement peut être un véritable casse-tête, tandis que faire du vélo peut vous laisser en sueur et épuisé, surtout avec ces températures estivales torrides. Si vous recherchez une alternative pratique, vous pourriez envisager un scooter électrique. Et dès maintenant, vous pouvez en acheter un avec une remise importante. Amazon propose actuellement jusqu’à 49 % de réduction sur les scooters électriques Segway, avec des prix commençant à seulement 180 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe toute une gamme de scooters électriques parmi lesquels choisir lors de cette vente. L’option la plus abordable est la ZingE8, conçu pour les enfants jusqu’à 14 ans, et est actuellement en vente pour seulement 180 $, soit 90 $ de réduction sur le prix habituel. Pour les adultes, l’option la plus abordable est le Ninebot E22, que vous pouvez acheter pour 250 $ dès maintenant, ce qui vous fera économiser 150 $. Il est doté d’un moteur de 300 watts qui atteint une vitesse maximale d’environ 12 mph et d’une autonomie d’environ 13 miles avec une seule charge. Ou, pour 299 $, vous pouvez passer au Ninebot KickScooter ES2. C’est le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez lors de cette vente, à 49 % de réduction sur son prix habituel, et offre une vitesse de pointe de 15 mph et une autonomie de 15 miles, ainsi qu’un système de suspension double pour des balades en douceur. Vous pouvez également doubler sa portée avec cela batterie externe de rechangeque vous pouvez acheter pour 182 $ dès maintenant, soit 48 $ de réduction sur le prix habituel.

Il existe quelques autres modèles en vente, dont le haut de gamme Ninebot P100S et même un Kart Segway. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de scooters électriques pour encore plus de bonnes affaires.