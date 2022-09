Économisez jusqu’à 480 $ sur les ordinateurs portables de jeu d’Asus, HP et Lenovo

Si vous cherchez à vous lancer dans le jeu sur PC, vous n’avez pas besoin de commencer avec une plate-forme de bureau encombrante. Il y a beaucoup de grands ordinateurs portables de jeu là-bas qui regorgent de matériel puissant – sans sacrifier la portabilité – et en ce moment, vous pouvez en acheter un à un prix avantageux.

En ce moment, Best Buy offre de superbes offres d’ordinateurs portables de jeu sur une variété de modèles différents, certains étant réduits jusqu’à 480 $. Aucune de ces offres n’a une expiration claire, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elles seront disponibles. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en obtenir une à ce prix.

Lenovo À 1 850 $ – même avec la remise – le Lenovo Legion 7 Slim est le modèle le plus cher que vous trouverez dans cette vente, et il présente également les spécifications les plus puissantes. Fonctionnant sous Windows 11, il est équipé d’un AMD Ryzen 9 6900HX ainsi que de 16 Go de RAM afin de pouvoir exécuter des jeux encore plus exigeants en douceur. Et avec un écran de 16 pouces, 2 560 x 1 600 pixels et un GPU AMD Radeon RX 6800S, il devrait offrir des graphismes époustouflants et immersifs. Il est également équipé d’un disque SSD de 1 To pour que vous puissiez le remplir de jeux, et d’un clavier rétroéclairé pour que vous puissiez continuer à travailler, de jour comme de nuit. Vous recevez des alertes de prix pour Lenovo Legion 7 Slim : 1 850 $

HP Si vous aimez l’écran 16 pouces de l’ordinateur portable Lenovo ci-dessus, mais que vous ne voulez pas dépenser près de 2 000 $, vous pouvez vous procurer ce HP Omen pour plus de 700 $ de moins. Il est équipé d’un écran micro-bord de 16,1 pouces et d’un GPU AMD Radeon RX 6650M, doté d’un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Comme le Lenovo ci-dessus, il est équipé de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, bien qu’il dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 6800H abaisseur. Si vous recherchez un modèle d’entrée de gamme, c’est le meilleur que vous trouverez dans cette vente. Vous recevez des alertes de prix pour HP Omen : 1 100 $