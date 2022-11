Économisez jusqu’à 45% sur tout le site avec les offres du Black Friday chez Solo Stove

Ne laissez pas le temps hivernal vous piéger à l’intérieur. Portable foyers peut voyager avec vous pour transformer une cour ou un patio en un lieu de rassemblement confortable pour les amis et la famille. Et avec Vendredi noir approche à grands pas, Solo Stove a rendu plus abordable d’en attraper un pour votre maison (ou de le mettre sous l’arbre pour que quelqu’un d’autre puisse en profiter). À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 45 % sur tout le site, ce qui en fait le moment idéal pour investir dans un foyer ou faire le plein d’accessoires.

Si vous souhaitez vous procurer un foyer portatif à bas prix, l’ultracompact est une bonne option. Notre choix pour meilleur mini foyer, ce modèle est petit, mais il fait le travail. Et bien que 120 $ puissent sembler beaucoup, ils sont actuellement réduits à 80 $, ce qui en fait le moment idéal pour en attraper un. Et si vous cherchez à en acheter un pour vous et un pour sous l’arbre, il y a actuellement un achat supplémentaire, obtenez une offre à moitié prix.

Maintenant, si vous recherchez un foyer robuste, vous voudrez investir dans le . C’est notre choix pour meilleur foyer sans fumée. De plus, il est portable et est livré avec un cendrier et une plaque de base, ainsi qu’un étui de transport gratuit, de sorte que le flux d’air vers la fosse ne soit pas obstrué et que vous puissiez le transporter facilement. Il dégage également peu de fumée et ne laissera pas de dégâts sur le sol pour que vous puissiez le nettoyer plus tard. C’est régulièrement 400 $, mais il est actuellement réduit à 225 $, ce qui vous permet d’économiser 175 $.

Ce 200 $ est l’accessoire parfait pour votre poêle Solo, et en ce moment, il est réduit à seulement 125 $. Il y a un tisonnier à bûches, une pince à bûches et un ensemble de quatre bâtonnets à rôtir, et chacun est fabriqué en acier inoxydable très résistant. La pince et le tisonnier sont chacun inclinés, ce qui facilite le réglage et l’ajout de bûches dans la fosse sans se pencher directement sur les flammes. Les bâtons ont deux dents, ce qui permet un meilleur contrôle et une plus grande stabilité pendant que vous réchauffez vos collations.

Il y a aussi un acier inoxydable qui empêche les étincelles de s’échapper du foyer. La conception en deux pièces vous permet de retirer le dessus pour ajouter plus de bois au besoin, tout en gardant le bouclier en place. Et en ce moment, vous pouvez économiser 45 $ dessus, ce qui porte le prix à 155 $.

Si vous préférez obtenir un forfait, un excellent forfait est disponible pour seulement 356 $, soit une remise de 250 $. Il comprend le une plaque de base et un cendrier amovibles, un bouclier, un support et un couvercle ranger, un couvercle étanche pour protéger la fosse de la pluie ou de la neige et une mallette de transport.

Non seulement les foyers fournissent de l’éclairage et de la chaleur pour les froides nuits d’hiver, mais vous pouvez également faire rôtir des guimauves, des hot-dogs et d’autres collations lorsque vous avez les bons accessoires. Donc, si vous souhaitez passer plus de temps avec votre famille en cette saison des fêtes, consultez disponible chez Solo Stove.

