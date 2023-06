Économisez jusqu’à 45 % sur les maillots de bain les plus chauds de cette saison – Hollywood Life

Crédit d’image : garetsworkshop/shutterstock

L’été est enfin là, et il est temps de faire le plein d’excitation pour de longues journées sous le soleil, en sirotant des boissons au bord de la piscine et du sable chaud sous nos orteils. Pour profiter au maximum de vos activités estivales, assurez-vous d’être équipé du bon équipement. Préparez-vous à plonger tête première dans la mode estivale avec la vente de maillots de bain passionnante d’Amazon !

Avec une collection des maillots de bain les plus en vogue de cette saison avec jusqu’à 45 % de réduction, vous pouvez paraître et vous sentir à votre meilleur tout en profitant au maximum de la saison. Dirigez-vous vers la plage, flottez autour de la piscine ou portez-le comme un body partout où vous allez – ces maillots de bain sont extrêmement abordables et polyvalents. Qui sait, vous trouverez peut-être même le parfait pour vos prochaines vacances !

Bikini deux pièces à imprimé floral et nœud: 32,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Cet ensemble de bikini deux pièces ne manquera pas de faire tourner les têtes. Le haut présente un design unique de nœud-lapin, avec un imprimé floral pour ajouter un peu de plaisir et de féminité. Les bretelles sont réglables, vous pouvez donc obtenir le bon ajustement à chaque fois. Les bas présentent une coupe flatteuse et offrent la quantité parfaite de couverture pour un ajustement confortable.

Maillot de bain une pièce découpé à bordure festonnée: 35,99 $ (au lieu de 44,99 $)

Chaque garde-robe de plage a besoin de ce maillot de bain une pièce. Ce une-pièce classique présente une découpe sexy et une bordure festonnée pour une touche de sophistication. La coupe est ajustée et offre un bon maintien et elle est fabriquée à partir d’un tissu de haute qualité résistant au chlore pour une tenue longue durée. Que vous alliez à la plage ou plongez dans la piscine, ce maillot de bain est un choix parfait.

Bikini deux pièces taille haute color block: 36,99 $ (au lieu de 48,99 $)

Plongez dans l’été avec style avec cet ensemble de bikini. Ce maillot de bain deux pièces taille haute d’inspiration sportive présente un design color-block pour un look classique. Le haut a une encolure dégagée et un bas effronté pour une coupe séduisante et flatteuse. Le bas offre une couverture modérée et le tissu est fabriqué à partir d’un matériau à séchage rapide et résistant au chlore pour une expérience confortable.

Bikini string deux pièces à fleurs triangle: 28,04 $ (au lieu de 36,99 $)

Soyez à votre meilleur et sentez-vous à votre meilleur avec ce magnifique bikini string deux pièces. Le design floral audacieux imite la féminité et la grâce, tandis que le haut et le bas en triangle offrent une couverture confortable. Les attaches sont réglables et le tissu est fabriqué à partir d’un matériau résistant à l’eau pour vous garder en forme pour votre prochaine aventure au bord de la piscine.

Maillot de bain une pièce vintage rembourré push-up: 32,99 $ (au lieu de 60,99 $)

Éblouissez tout l’été dans ce maillot de bain une pièce d’inspiration vintage. La coupe de soutien augmente la couverture et la conception rembourrée aide à créer une silhouette flatteuse. Le tissu est fabriqué à partir d’un mélange de spandex et de lycra pour offrir un contrôle optimal du ventre et un confort après la baignade. Avec des bretelles réglables et une conception de soutien, vous pouvez profiter d’une journée au soleil sans souci.

