Économisez jusqu’à 41 % sur les écouteurs SoundPEATS déjà abordables aujourd’hui seulement

Les écouteurs SoundPEATS ne sont pas aussi populaires que les modèles haut de gamme d’Apple ou de Bose, mais ils ont encore beaucoup à offrir, en particulier pour ceux qui recherchent une alternative plus abordable aux grandes marques. SoundPEATS a revendiqué plusieurs places sur notre liste des meilleurs écouteurs sans fil véritables bon marché pour 2022, et en ce moment vous pouvez les récupérer pour encore moins cher. Aujourd’hui seulement, Amazon offre jusqu’à 41 % de réduction sur certains écouteurs SoundPEATS, y compris certains de nos modèles préférés de l’année. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Il y a pas mal d’écouteurs en vente en ce moment, mais l’une des meilleures affaires que vous trouverez est la paire d’écouteurs à prix réduit . Ils figuraient sur notre liste des meilleurs écouteurs sans fil vrais pas chers pour leur qualité sonore impressionnante et leur réduction du bruit, et pour le moment, vous pouvez les obtenir à 20% de réduction, ce qui fait baisser le prix à 32 $. Si vous recherchez une paire d’écouteurs abordable avec annulation du bruit et une qualité de construction décente, c’est la paire qu’il vous faut.

Vous trouverez également un rabais sur une autre de nos paires préférées, la . Ils sont un excellent choix si vous préférez un design sans tige et offrent un son étonnamment puissant malgré leur taille compacte. En ce moment, vous pouvez vous procurer une paire pour seulement 46 $, soit 14 $ de réduction sur le prix habituel.

Et si vous recherchez une paire d’écouteurs à utiliser lors de vos courses ou pendant vos entraînements, vous pouvez choisir le pour seulement 25$, un rabais de 15$ par rapport au prix habituel. Ils présentent un indice de résistance à l’eau IPX6, et il y a un cordon reliant les deux écouteurs individuels afin qu’il ne soit pas perdu au cas où l’un se détacherait pendant un entraînement particulièrement rigoureux. Ils disposent également de commandes en ligne vous permettant de régler le volume et de changer de chanson à la volée, et d’obtenir jusqu’à 13 heures d’écoute sur une seule charge.