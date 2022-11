Économisez jusqu’à 41% sur ces gadgets de cuisine intelligents dès maintenant sur Amazon

Trouver du temps pour cuisiner pendant la semaine peut être un gros problème, mais il existe de nombreux gadgets de cuisine qui permettent de gagner du temps et qui peuvent vous faciliter la tâche. Et en ce moment, Amazon vous offre la possibilité d’en acheter pour moins cher. Le détaillant en ligne propose une petite sélection de gadgets de cuisine utiles en vente jusqu’à 41% de réduction pour le moment, avec des prix à partir de seulement 14 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, nous ne pouvons donc pas garantir la durée de validité de ces offres. Nous vous recommandons de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Les spaghettis sont un incontournable des soirs de semaine chez moi, et avec ça , c’est encore plus simple. Il vous permet de cuire vos pâtes directement au micro-ondes, sans avoir à faire bouillir une casserole d’eau ou à remuer tout au long de la cuisson. Il est assez grand pour contenir jusqu’à quatre portions à la fois et va au lave-vaisselle, il est donc facile à nettoyer, et en ce moment il est en vente pour 14 $, 6 $ de rabais sur le prix habituel. Ou, si vous êtes plutôt une maison de petit-déjeuner pour le dîner, vous pouvez saisir ceci . Il est parfait pour les crêpes, les pancakes et les œufs, avec cinq réglages de température dédiés, plus une lumière intégrée qui vous permet de savoir quand il fait assez chaud pour être utilisé. Il est en vente pour 28 $ en ce moment, ce qui vous fait économiser 17 $ par rapport au prix habituel.

Et si vous recherchez un petit-déjeuner facile pour vos tout-petits, vous pouvez vous procurer l’un de ces gaufriers Waffle Wow pour seulement 28 $, soit 13 $ de réduction sur le prix habituel. Ils font des bouchées de gaufres ou de crêpes dans sept formes différentes amusantes et uniques, et vous avez le choix entre soit ou à cette vente.