Économisez jusqu’à 40 % sur un oreiller de luxe chez Marlow aujourd’hui

Tout le monde finira par avoir mal au cou. Lorsque vous dormez dans un lit et que vous avez un mauvais oreiller qui ne vous soutient pas ou ne vous donne pas la bonne posture pendant votre sommeil, vous vous réveillerez inévitablement avec un creux dans le cou.

Un moyen simple d’atténuer les douleurs au cou est de vous assurer que vous avez le bon oreiller. Et pendant la vente d’anniversaire de Marlow, vous pouvez obtenir à travers 11 octobre.

Alors qu’est-ce que cet oreiller a de si spécial ? Eh bien, la première chose est qu’il est entièrement réglable. Il existe trois profils de loft qui ajustent la fermeté de l’oreiller en fonction de votre choix de fermeture éclair. Lorsque vous gardez les deux fermetures éclair fermées, vous obtenez une fermeté maximale, une fermeture éclair fermée et une autre ouverte, vous avez une fermeté moyenne. Alors que toutes les fermetures éclair ouvertes rendent l’oreiller en peluche. L’autre avantage de cet oreiller est en fait le flux d’air. Non seulement cet oreiller est ventilé comme une coque en percale à faible densité pour plus de confort.

Si vous avez besoin de nouveaux oreillers pour vous garder confortable la nuit, rendez-vous sur aujourd’hui.