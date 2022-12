Économisez jusqu’à 40 % sur les vêtements Moosejaw pour toute la famille

L’équipement d’hiver peut coûter assez cher, surtout lorsque vous magasinez pour toute la famille. Parfois, cela signifie que vous devez ignorer le confort et le style pour un prix abordable, mais avec cette vente à double déduction de Moosejaw, vous pouvez et obtenez une carte-cadeau gratuite (qui expire 31 janvier) en utilisant le code AWW OUAIS à la caisse.

Le montant que vous recevez sur votre carte-cadeau dépend de combien vous dépensez. Le maximum que vous obtiendrez est de 100 $ si vous dépensez 499 $ ou plus, tandis que le moins que vous obtiendrez est de 20 $ avec des achats de 99 $ ou plus. Cette offre est disponible sur certains achats pour toute la famille parmi les vêtements d’extérieur, les chaussures et le matériel de randonnée et de camping.

Prenez un pour 142 $ (économisez 25 $). Il est fabriqué avec un tissu en polyester recyclé avec un design léger et évacuant l’humidité. Essayez ce 225 $ (économisez 25 %) pour les dormeurs sur le côté et sur le dos, ainsi que pour la randonnée trois saisons. Pour le camping-car, ce un matelas de sol pour 247 $ (économisez 25 %) est un matelas double largeur pour votre voiture ou dans une tente pour deux personnes.

Lorsque vous avez besoin d’un siège pour deux personnes, vous pouvez retirer ce à partir de 105 $. Il est doté d’accoudoirs réglables et de porte-gobelets isolés. Et si vous faites du vélo, emmenez vos jeunes enfants (jusqu’à deux) faire un tour dans ce pour 700 $ (économisez 30 %), il est résistant à l’eau et peut traverser une chaussée cahoteuse.