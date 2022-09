Économisez jusqu’à 40 % sur les montres, les lunettes de soleil et plus encore lors de la vente du long week-end de MVMT

Offres de la fête du travail sont en plein essor en ce moment, ce qui signifie que vous pouvez profiter de remises importantes sur des tonnes de grandes marques de mode, y compris MVMT. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 40 % sur les montres, bijoux et autres accessoires sur tout le site lors de sa vente “Long Week-end” en cours. Ces offres expirent le 5 septembre à 23h59 PT (2h59 HE), alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de ces remises.

Pour les minimalistes, vous pouvez saisir cet élégant pour seulement 95 $, vous permettant d’économiser 63 $. Cette montre est fabriquée en acier inoxydable noir brossé et dispose d’un cadran en verre minéral pour plus de durabilité. Ou ramasse ça avec un look classique pour 94 $, vous permettant d’économiser 24 $. Cette montre de 42 mm est résistante à l’eau et possède également un cadran en verre cristal. Les deux montres sont alimentées par un mouvement à quartz électronique, ce qui rend l’heure plus précise qu’une montre mécanique de prix similaire.

Si vous êtes un fan des lunettes de soleil MVMT, vous les trouverez également en vente. Ces cadres carrés sont conçus pour le confort et la durabilité, et en ce moment, vous pouvez en acheter une paire pour seulement 70 $, soit 18 $ de réduction sur le prix habituel. Ou si vous cherchez quelque chose d’un peu plus élégant, vous pouvez vous procurer une paire de en noir et or pour seulement 62 $, 26 $ de rabais sur le prix habituel.