Économisez jusqu’à 40% sur les appareils de streaming Roku avec ces offres Early Prime Day

En ce qui concerne les appareils de streaming, Roku est notre marque préférée. Il a remporté la première place au classement général, et quatre places sur neuf au total, sur notre liste des meilleurs appareils de streaming sur le marché en 2022. Et en ce moment, vous pouvez acheter certains de nos appareils de streaming préférés de l’année à un prix avantageux. Dans le cadre de sa poursuite premières offres Prime Day, Amazon offre jusqu’à 40 % de réduction sur une variété d’appareils de streaming Roku. On ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles, mais les offres vont et viennent assez rapidement à mesure que nous nous rapprochons de Premier jourvous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible.

Vous trouverez des réductions sur une variété de différents appareils Roku lors de cette vente, y compris le , notre appareil de streaming préféré pour 2022. Il offre le plus d’options d’applications de streaming, une interface simple et facile à naviguer et est livré avec AirPlay intégré. Vous pouvez le récupérer en vente pour 25 $ dès maintenant, 15 $ de réduction sur le prix habituel . Vous pouvez également économiser 20 $ sur notre deuxième appareil de streaming Roku préféré, le , qui est en vente pour seulement 30 $ en ce moment. La principale différence entre ce modèle et l’Express 4K Plus est que le Streaming Stick 4K offre également la prise en charge de Dolby Vision HDR pour une image époustouflante et nette. Son principal inconvénient était son prix de 50 $, mais avec cette remise, c’est une valeur beaucoup plus convaincante.

Et si vous cherchez également à améliorer le son de votre téléviseur, vous pouvez choisir le pour seulement 90 $, 40 $ de rabais sur le prix habituel et seulement 10 $ de plus que le prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Il a été nommé l’un de nos appareils de streaming préférés et l’un de nos barres de son préférées pour 2022, grâce à la commodité qu’il offre. Il se connecte à votre téléviseur avec une connexion HDMI et offre les mêmes applications et interface que les autres streamers Roku, une image 4K HDR et un son puissant et immersif avec Dolby Audio.