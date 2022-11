Économisez jusqu’à 38% sur Anker et Soundcore Gear sur Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Même si Vendredi noir est passé, il y a encore d’excellentes remises disponibles, y compris celle-ci vente sur les appareils Anker et Soundcore.

Nous avons déjà examiné les appareils Anker Soundcore, y compris l’Anker Soundcore Life P2 et l’Anker Soundcore Motion Plus, et avons constaté qu’ils offraient tous deux une excellente qualité sonore pour leur prix. Il en va de même pour les articles actuellement en vente et les économies réalisées en font l’occasion idéale d’améliorer votre qualité audio.

La , avec son son stéréo de 80 watts provenant de deux woofers de 30 watts et de tweeters de 10 watts, est en vente au prix de 126 $ (économisez 30%). Il peut être ajusté selon vos préférences pour une expérience audio personnalisée et résiste à l’eau et à la poussière. Et il peut être emporté avec vous partout où vos voyages vous mènent. Pour un haut-parleur que vous pouvez jouer jusqu’à 12 heures de lecture et un son à 360 degrés, saisissez ceci pour 49 $ (économisez 38 %).

Voici les autres produits Anker que vous mettez en vente avant la fin de la vente :