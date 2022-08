Économisez jusqu’à 36 % sur les trottinettes électriques Hiboy

Il existe de nombreuses options de scooter électrique disponibles si vous souhaitez une méthode écologique pour naviguer dans votre ville, vous rendre au travail ou vous déplacer sur un campus universitaire – et beaucoup d’entre elles sont à un prix raisonnable.

Amazon a plusieurs modèles de réduit jusqu’à 36%, ainsi que quelques autres articles amusants pour vous faire rouler, vous et votre famille.

Si vous voulez faire un zoom autour de la ville, vous avez quelques options. La Le scooter électrique offre une autonomie décente et un bon prix. Il est actuellement réduit de 180 $, ce qui porte le prix à 520 $. Il a un moteur de 500 watts et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 19 miles par heure. Il parcourra jusqu’à 25,6 miles sur une seule charge et est équipé de pneus de 10 pouces et d’amortisseurs arrière doubles. Il est même équipé de phares avec une portée allant jusqu’à 15 mètres et d’un freinage à disque et antiblocage. Si vous voulez saisir un S2 Pro qui vient pour une conduite plus confortable, vous pouvez l’acquérir pour 560 $, soit une économie de 190 $.

Cependant, si vous avez un trajet beaucoup plus long, considérez le , qui se déplace également à des vitesses allant jusqu’à 19 miles par heure, mais a une portée beaucoup plus large de 40,4 miles par charge. Et il peut monter jusqu’à 20% de pente. Il se plie rapidement, ce qui le rend idéal pour transporter dans les transports en commun ou ranger dans de petits espaces. Il dispose également d’un écran LED qui vous aidera à garder un œil sur la vitesse, la durée de vie de la batterie, le mode de conduite et plus encore. Il a même une option de régulateur de vitesse. Vous pouvez coupler ce scooter avec votre smartphone pour verrouiller votre scooter ou obtenir des mises à jour du micrologiciel. C’est 720 $, ce qui vous fait économiser 180 $.

Le scooter le moins cher de la vente est le , qui a une portée plus petite de 17 miles et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 18 miles par heure. Il est équipé d’un pont plus large que certains autres modèles, mais le moteur n’est que de 350 watts, contrairement au moteur de 500 watts que les autres scooters mentionnés ci-dessus portent. Gardez à l’esprit que chacun de ces scooters électriques a un poids utilisateur maximum de 220 livres.

Il existe également d’autres options de scooter électrique, ainsi qu’un pour les petits enfants avec qui jouer dans la cour et autres alors assurez-vous et vérifiez le chez Amazon.