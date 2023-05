Économisez jusqu’à 35 % sur tout le site sur les foyers et accessoires chez Solo Stove

Avoir un foyer pour profiter des nuits d’été fraîches est un excellent moyen de prolonger votre temps à l’extérieur et de créer des souvenirs avec vos amis et votre famille. Cependant, certains modèles peuvent être assez chers. Solo Stove facilite l’obtention d’un pour votre prochain événement avec ses démarques actuelles. Vous pouvez économiser jusqu’à 35 % sur tout le site, y compris les foyers, les fours à pizza et une variété d’autres produits, même le bois, ce qui en fait le moment idéal pour investir dans un foyer pour votre jardin. Ces offres sont disponibles jusqu’au 4 juin.

Les foyers portables Solo Stove peuvent éclairer votre jardin, un camping ou tout autre espace extérieur où vous souhaitez l’apporter, et vous pouvez obtenir des accessoires pour faire des s’mores ou griller des aliments pour garder votre entreprise nourrie et au chaud. Les deux Feu de joie 2.0 et la mini Mesa gagné des places sur notre tour d’horizon des meilleurs foyers pour 2023. Vous pouvez obtenir une remise de 140 $ sur le premier en ce moment, ce qui ramène son prix à 260 $, tandis que le dernier est actuellement disponible pour 80 $, vous permettant d’économiser 40 $ sur son prix courant habituel. Il y a une tonne d’autres articles à prix réduits en ce moment, y compris accessoires comme des supports, des gants, des outils et plus encore, alors assurez-vous de magasiner chez Solo Stove pour trouver tous les articles dont vous aurez besoin cette saison.

