Économisez jusqu’à 330 £ sur Dell XPS et G5 ce week-end du Black Friday

Dell a été l’une des entreprises les plus actives de la saison du Black Friday, avec une série de remises sur ses gammes de produits les plus populaires. Le grand jour est peut-être venu et reparti, mais les remises Dell devraient se poursuivre.

Le gros problème de ce week-end du Black Friday est le XPS 15, avec ce modèle Intel Core i7 avec 16 Go de RAM désormais disponible pour seulement 1589 £. C’est une économie impressionnante de 330 £ sur le prix de liste habituel. Obtenez cette offre XPS 15 de Dell dès maintenant.

Le XPS 15 a une longue et illustre histoire en tant que l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter. Cette version est livrée avec un magnifique panneau OLED 4K de 15,6 pouces, ainsi qu’un GPU Nvidia GTX 1650 discret et 512 Go de stockage SSD. Ce n’est pas la dernière version absolue, mais elle devrait être suffisamment puissante pour la plupart des tâches.

Si cela ne fait pas flotter votre bateau, qu’en est-il du plus petit XPS 13? Il est descendu à 1269 £ dans cette vente, ce qui vous permet d’économiser 250 £. En plus de perdre l’écran 4K, les composants internes de cet appareil sont identiques. Si vous préférez un facteur de forme légèrement plus petit, c’est celui qu’il vous faut.

Dell n’a pas non plus oublié les joueurs, avec son ordinateur portable 15 pouces G5 maintenant en vente au prix de 999 £. C’est 220 £ de réduction sur ce que vous payez habituellement, et une excellente affaire si l’on considère les spécifications. Le G5 15 est alimenté par le processeur Intel i7 et Nvidia Carte graphique GTX 1660Ti, qui fonctionne en tandem avec 8 Go de RAM pour offrir d’excellentes performances de jeu. Il existe également un écran 144 Hz ultra-fluide et 512 Go de stockage SSD interne.

Découvrez la gamme complète de remises sur le site Web de Dell. Nous nous attendons à ce que l’entreprise continue de réduire les prix de ses produits jusqu’au Cyber ​​Monday et au-delà, mais assurez-vous de profiter de ces offres avant la fin du week-end.

Si vous avez un œil sur l’offre principale, dirigez-vous vers Dell pour obtenir le XPS 15 maintenant.

