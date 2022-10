Économisez jusqu’à 33 % sur notre appareil de streaming Google préféré pour 2022

Tandis que le Roku Express 4K Plus restes notre appareil de streaming préféré sur le marché pour 2022, Google a pris un vrai coup de trône avec son Chromecast avec Google TV. L’appareil de streaming intelligent de Google arrive en deuxième position dans notre classements, et en ce moment vous pouvez le récupérer à prix réduit. Amazon offre 10 $ de réduction sur les deux versions du Chromecast avec Google TV, vous pouvez donc vous procurer le modèle HD pour seulement 30 $ ou le modèle 4K pour seulement 40 $.

Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, mais les offres vont commencer à aller et venir assez rapidement à mesure que nous nous rapprochons de Vendredi noir. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez acheter l’un de ces appareils de streaming en vente.

Même si le Chromecast avec Google TV était notre deuxième choix, il possède de nombreuses fonctionnalités qui manquent au Roku Express. L’un des plus grands avantages de ce streamer Google est qu’il dispose d’un Chromecast intégré, vous permettant de diffuser ou de “diffuser” des émissions, des films et des vidéos directement depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Et la télécommande dispose d’un microphone intégré qui vous permet de parcourir des émissions et des films en utilisant uniquement votre voix. Le Chromecast prend également en charge Dolby Vision, qui fournit une image époustouflante, nette et détaillée, et il fournira des suggestions de films et d’émissions personnalisées en fonction de vos habitudes de visionnage. Les deux modèles sont d’une grande valeur lorsqu’ils sont en solde, mais si vous avez un Téléviseur 4Kcela vaut probablement la peine de dépenser les 10 $ supplémentaires et de passer au modèle 4K.