Économisez jusqu’à 311 £ sur la Surface Pro 8 dans une énorme vente Amazon

La fin de l’été (dans l’hémisphère nord) approche à grands pas, ce qui signifie que le retour de l’enseignement à temps plein approche à grands pas. Amazon l’a reconnu avec le lancement de sa vente de fin d’été au Royaume-Uni, qui propose des remises importantes sur de nombreux produits populaires auprès des étudiants.

Ils incluent des appareils de la gamme Surface de Microsoft, avec la dernière Surface Pro 8 désormais disponible pour aussi peu que 815 £ – c’est le moins cher depuis Prime Day. Le Type Cover est toujours vendu séparément, mais cela signifie que vous pouvez ajouter l’accessoire clavier et qu’il vous reste encore de la monnaie par rapport au prix de départ initial de 999 £.

Mais les économies sont encore plus importantes si vous préférez échanger le processeur Intel Core i5 contre un i7 plus puissant, ainsi que de la RAM et du stockage supplémentaires. C’est juste 1 187,42 € à partir des 1 499 £ habituels, une réduction impressionnante de 311,58 £. Pour le contexte, ces modèles sont disponibles sur le Microsoft Store pour 849 £ et 1 279 £ respectivement.

Obtenez la Surface Pro 8 à prix réduit sur Amazon

Comme le montre notre test, la Surface Pro 8 est un excellent appareil que vous ne regretterez pas d’avoir acheté. Mais que se passe-t-il si vous recherchez un design d’ordinateur portable plus traditionnel ? Heureusement, il existe également de bonnes affaires disponibles sur le Surface Laptop 4. Parallèlement à l’existant 110 £ de réduction sur le modèle le moins chervous pouvez également obtenir un configuration haut de gamme 13,5 pouces pour 1 399 £ – une économie de 250 £ sur le RRP. Il peut exécuter Windows 10 prêt à l’emploi, mais vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Windows 11 dès son arrivée.

Les remises sont plus modestes sur le Surface Go 3, mais elles méritent tout de même d’être soulignées. L’économie la plus accrocheuse est 70 £ de réduction sur le modèle de milieu de gammemais il y a aussi 50 £ de réduction si vous voulez un processeur Intel Core i3 plus performant. Les offres authentiques sur le Go 3 sont rares, elles valent donc la peine d’être exploitées si vous envisagez les tablettes de la taille d’une pinte de Microsoft.

Cependant, la plupart de ces offres se terminent lorsque la vente se termine à minuit, heure du Royaume-Uni, le 2 septembre. Cela s’applique également à beaucoup d’autres grands ordinateurs portablesy compris des appareils comme Lenovo, Asus, HP et Dell.

Pour plus d’économies, consultez nos guides des meilleures offres Surface et des meilleures offres d’ordinateurs portables.