Économisez jusqu’à 300 £ sur les téléviseurs intelligents Hisense pour Prime Day

Le deuxième jour de la soi-disant vente Prime Day d’Amazon est arrivé et il y a de grandes économies à réaliser sur les téléviseurs intelligents Hisense, à partir de seulement 429 £.

Au fil des ans, Hisense s’est imposé comme une marque fiable pour les téléviseurs haut de gamme et économiques – ainsi que d’autres appareils – sur les marchés occidentaux. Et bien que les prix soient généralement très agréables de toute façon, vous pouvez obtenir des téléviseurs intelligents à moindre coût grâce à Prime Day.

L’offre la plus attrayante grâce à son prix bas est probablement l’A6G de 50 pouces (photo ci-dessus) qui a 70 £ de réduction. seulement 429 £, le même prix que la version beaucoup plus petite de 43 pouces.

Il s’agit d’un tout nouveau modèle 2021 avec une résolution 4K Ultra HD, une prise en charge HDR et Alexa intégré. Il existe également une connexion Wi-Fi et un accès aux services de streaming populaires tels que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et BBC iPlayer via le système d’exploitation Vidaa.

Si vous avez un peu plus à dépenser, le U8Q 65 pouces est maintenant seulement 799 £ après une remise de 150 £. Cela vous donne le panneau ULED de Hisense qui utilise la technologie Quantum Dot avec une large prise en charge HDR pour une image plus vibrante et colorée.

Il est également extrêmement lumineux avec une luminosité maximale de 1000 nits et contient de nombreuses autres technologies telles que Ultra Motion, un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz (mais pas avec les ports HDMI 2.1 pour PS5/Xbox Series X), Dolby Atmos, des haut-parleurs réglés JBL et un processeur Hi-View Engine.







Une dernière option est chère, mais le L5 (ci-dessus) est le remarquable téléviseur laser de Hisense qui utilise un projecteur à focale ultra-courte pour vous fournir un écran de 100 pouces. Cela coûte normalement 3 999 £ pour ce modèle 2020 mais vous pouvez économisez 300 £ pour Prime Day puis obtenez 500 £ supplémentaires de cashback.

Comme les autres, il s’agit de 4K Ultra HD avec prise en charge HDR et de nombreuses technologies : quatre ports HDMI, des haut-parleurs Dolby Atmos et un écran de rejet de la lumière ambiante conçu pour toutes les conditions d’éclairage, ce qui le rend adapté à n’importe quelle pièce de la maison.