Économisez jusqu’à 300 £ sur les soldes d’été Acer : ordinateurs portables, PC et plus

Amazon fait peut-être des vagues avec sa vente Prime Day, mais Acer a de grosses économies en soi Solde d’été, qui ne se limite pas à deux jours de shopping. Économisez jusqu’à 300 £ sur des produits tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des moniteurs et plus encore.

Il y a plus de 70 produits en vente, dont beaucoup avec 100 ou 200 £ de réduction sur le prix, ce qui représente une économie considérable. Vous pouvez consulter l’intégralité des soldes Acer Sumer ici, mais nous avons sélectionné certaines des meilleures offres ici.

La plus grande économie de 300 £ peut être trouvée sur deux ordinateurs portables. Le premier est le Hélios 300, un ordinateur portable de jeu avec un processeur Core i7 et une carte graphique Nvidia RTX 2060 – maintenant 1 299 £. Nous l’avons examiné, lui donnant une note de 8/10.

Vous pouvez également obtenir la même remise sur le Swift 7 si vous avez besoin d’un ordinateur portable puissant mais très portable, en blanc ou en noir. Il a un Core i7 (bien que de 8e génération) et un SSD de 512 Go – maintenant 1 199 £.

Il existe de nombreux ordinateurs portables avec 200 £ de réduction, y compris d’autres modèles Helios 300 et l’excellent Ordinateur portable de jeu Nitro 5. Cependant, vous pourriez être à la recherche de quelque chose de beaucoup moins cher et vous pouvez maintenant obtenir le Chromebook Spin 13 pour 499 £ (bien qu’avec une puce Intel plus ancienne) ou le Swift 5 à 699 £ (revu ici)

Ceux qui recherchent un nouveau PC de bureau peuvent obtenir 100 £ de réduction sur l’Aspire TC, disponible en quatre modèles différents avec des prix à partir de seulement 399 £ si un processeur Ryzen 3 est assez puissant pour vous. Un modèle haut de gamme coûte 749 £ avec un Core i7 et un énorme SSD de 1 To.







Les moniteurs de jeu peuvent être chers, mais Acer a 100 £ de réduction sur le Full HD Predator XB3 avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz dans une taille de 24,5 pouces – maintenant £299. Il existe également une option Nitro EI incurvée (ci-dessus) avec une courbe 1500R à un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution Quad HD – maintenant 399 £.

Vous avez jusqu’au 12 juillet pour profiter de ces offres jusqu’à épuisement des stocks. Vous pouvez également consulter nos meilleures offres sur les ordinateurs portables et nos meilleures offres sur les PC pour voir quelles autres options existent.