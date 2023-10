Économisez jusqu’à 300 $ sur les purificateurs d’air lors de la vente d’automne de Molekule

Cet été, nous avons vu des incendies de forêt ravager la qualité de l’air aux États-Unis. Et si vous voulez être sûr d’être prêt pour la saison sèche de l’année prochaine, c’est une bonne idée de garder un purificateur d’air à portée de main. Et dès maintenant, vous pouvez en acheter à prix réduit. Molekule offre actuellement une énorme réduction de 300 $ sur le AirPro, ce qui fait baisser le prix à 715 $. Ou vous pouvez prendre le compact AirMini Plus pour 310 $, soit 50 $ de réduction sur le prix habituel. Assurez-vous simplement de passer votre commande avant l’expiration de ces offres le 22 octobre.

Le Molekule Air Pro est le plus grand des deux modèles en vente et est conçu pour des espaces allant jusqu’à 1 000 pieds carrés, tandis que le plus petit Air Mini Plus est conçu pour des pièces plus petites allant jusqu’à 250 pieds carrés. Mais outre la différence de couverture, les deux purificateurs sont dotés de nombreuses fonctionnalités avancées identiques, notamment un mode de protection automatique qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en cas d’augmentation des niveaux de particules. Les deux modèles sont également équipés d’un filtre PECO-HEPA Tri-Power, qui piège et détruit 99,97 % des particules et vous protège contre la poussière, les squames, les moisissures, les gaz de fumée et autres allergènes et polluants.

Le seul inconvénient majeur de ces purificateurs d’air est qu’ils ne sont compatibles qu’avec les filtres Molekule, qui coûtent 100 $ pour le Mini Plus et 175 $ pour l’Air Pro. Si vous êtes à la recherche d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de purificateurs d’air pour encore plus de bonnes affaires.