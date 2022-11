Économisez jusqu’à 300 $ sur la série Galaxy Tab S8 de Samsung avant le Black Friday

Novembre est un mois chargé pour la technologie, d’autant plus que c’est la saison du Black Friday. Nous aimons trouver de bonnes affaires et celle-ci sur la gamme Galaxy Tab S8 est excellente.

La boutique officielle de Samsung propose des offres intéressantes, mais vous ne trouverez pas ces offres si vous accédez directement au site. Avec nos liens (voir ci-dessous), vous pouvez économiser jusqu’à 300 $ selon le modèle que vous choisissez. Samsung lance également une carte-cadeau électronique de 150 $ qui vous permet d’économiser sur un certain nombre d’autres appareils et accessoires Samsung à la caisse, y compris les Galaxy Buds2, Watch4, Galaxy Tab A8 et autres.

Découvrez les premières offres du vendredi noir de Samsung !

Vous trouverez ci-dessous les remises proposées et assurez-vous d’agir rapidement car un SKU de l’onglet S8 + est déjà en rupture de stock. De plus, vous pouvez obtenir des valeurs de reprise améliorées qui pourraient vous rapporter 500 $ supplémentaires, même avec un écran fissuré.

Onglet S8

Onglet S8+

Onglet S8 Ultra

Si vous ne le savez pas, la Tab S8 est la gamme phare actuelle de tablettes Android de Samsung et elles sont parmi les meilleures du marché. Nous avons noté l’onglet S8 standard à 8/10 avec notre prix recommandé tant convoité.

C’est le plus compact avec un écran de 11 pouces mais il est toujours livré avec un stylet S Pen et la même puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que les autres modèles. Nous n’avons pas obtenu d’échantillon Tab S8+, mais cela vous fait passer à un écran Super AMOLED de 12,4 pouces plus grand.

Nous avons noté la Tab S8 Ultra 7/10, mais elle a été largement gênée par son prix, et c’est le modèle sur lequel vous pouvez économiser gros ici. Il s’agit d’une option de remplacement d’ordinateur portable à 14,6 pouces et est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

