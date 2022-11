Économisez jusqu’à 30% sur Raycon avec les premières offres du Black Friday

La saison des achats des Fêtes a débuté avec les premières offres du Black Friday chez de nombreux détaillants offrant de grosses économies sur la technologie de pointe. Raycon a rejoint la mêlée avec 20% de réduction sur tout le site et jusqu’à 30% de réduction sur les offres groupées, vous aidant à décrocher des offres sur l’audio premium. Vous bénéficierez même de la livraison gratuite sur votre commande. Utilisez simplement le code promotionnel TÔTBF à la caisse. Cette offre est disponible jusqu’au 23 novembre jusqu’à épuisement des stocks.

Haut-parleurs, écouteurs et écouteurs sont tous inclus dans ces offres, vous donnant la raison parfaite de vous faire plaisir (ou de faire plaisir à vos proches). Avec autant d’options, il est facile de trouver la solution idéale pour toutes vos activités. Pour ceux qui ont un style de vie actif ou ceux qui aiment écouter de la musique pendant leur routine d’entraînement, le est une option solide. Il comprend Raycon et le pour seulement 168 $ avec le code de réduction appliqué. C’est 72 $ d’économies. Les écouteurs de fitness ont une autonomie impressionnante de 54 heures et le haut-parleur peut atteindre 36 heures par charge. Et parce que les bourgeons sont étanches et que le haut-parleur est résistant à l’eau, vous pouvez les emmener à peu près n’importe où. Vous pouvez également choisir parmi une variété de couleurs pour chaque pièce de ce lot afin de le personnaliser davantage selon votre style.

Et si vous êtes plutôt un , il y a aussi un bundle pour ça. Il comprend le et le en une seule transaction, économisez 54 $ sur le prix, ce qui signifie que vous ne paierez que 126 $. Avec un boîtier de charge sans fil de 32 heures et des fonctionnalités telles que le mode Awareness, ils constituent une solide paire d’écouteurs. Les écouteurs disposent de six microphones intégrés, d’une suppression active du bruit et d’une autonomie allant jusqu’à 38 heures.

Vous pouvez également acheter n’importe lequel de ces articles par eux-mêmes, ainsi que un c’est parfait pour les fêtes et bien plus encore. Assurez-vous de magasiner le chez Raycon.

Lire la suite: Meilleures offres d’écouteurs