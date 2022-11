Économisez jusqu’à 30 % sur l’équipement Elgato et transformez votre bureau en espace de jeu ultime

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie, et l’une d’elles est la production de contenu de jeu. Lorsque j’ai commencé à créer des vidéos sur YouTube, c’était avec des micros, des lumières et une webcam de qualité inférieure. Bien que ceux-ci aient fait le travail au début, il était clair que j’avais besoin de quelque chose pour améliorer ma qualité, et je me suis tourné vers l’une de mes marques préférées, Elgato.

Si vous souhaitez améliorer la qualité de votre enregistrement ou de votre streaming, Elgato dispose actuellement d’un Vendredi noir vente sur Amazon jusqu’à son équipement, y compris le Wave 3, qui est l’un des produits que j’ai en vue.

Parmi les produits en vente, j’en ai personnellement deux : l’Elgato Facecam et l’Elgato Key Light Air. La est généralement de 170 $, mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour 140 $. Cette webcam a les visuels les plus nets avec une résolution Full HD 1080p 60 FPS. Cela fonctionne bien avec OBS et Twitch, n’importe où vraiment. De plus, il a la meilleure intégration avec un écran vert que j’ai vu. La dernière chose qui rend cette webcam géniale est le logiciel qui vous permet de zoomer ou dézoomer sans effort.

Associez cette webcam à l’ultra lumineux pour 100 $ (économisez 30 $). Une fois que vous aurez cette lumière, vous ne voudrez plus jamais revenir à une autre car elle peut éclairer une pièce avec un éclairage froid ou chaud à différentes intensités en utilisant un logiciel pour obtenir la lumière parfaite.

Les prix de cette vente du Black Friday sont parfaits pour les joueurs et autres créateurs qui souhaitent économiser sur des produits de haute qualité. Voici quelques produits supplémentaires en vente :

Dirigez-vous vers vente aujourd’hui.