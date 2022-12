Économisez jusqu’à 30 % sur l’équipement d’hiver lors de la vente d’échauffement des fêtes de REI

REI organise une vente jusqu’à à travers 19 décembrec’est donc le moment idéal pour faire le plein de manteaux, chapeaux et autres vêtements à la mode pour vous garder au chaud pour le reste de l’hiver.

Si vous n’êtes pas membre de REI, vous pouvez vous inscrire pour des frais uniques de 30 $ qui vous permettent d’économiser à vie sur certains vêtements. Si vous vous en souvenez, vous pouvez économiser jusqu’à 40 % sur les vêtements d’extérieur et le matériel de camping. Presque tout ce qui est en vente pour cette offre d’adhésion est spécifiquement créé par REI lui-même. L’un des avantages de cette offre particulière est que tout est déjà abordable. Ainsi, les économies supplémentaires vous donneront encore plus d’argent dans votre poche.

Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez saisir ceci pour 28 $ (économisez 30 %). Fabriqué avec des matériaux recyclés, ce sac à dos est doté de bretelles en maille extensible respirante, d’un panneau arrière avec un coussin qui se glisse pour un coussin d’assise, et vous pouvez même le convertir en sac en le retournant. Lorsque vous avez besoin d’une protection imperméable, coupe-vent et respirante, prenez ce pour 139 $ (économisez 30 %). Et restez au chaud dans cette coopérative REI pour 139 $ (économisez 30 %).

Il existe de nombreuses options pour les personnes qui ne sont pas membres de REI. Vous aimez la Patagonie ? Alors tu devrais attraper ça (or cabine, rouge séquoia et bleu bassin seulement) pour 161 $. Cette veste a été conçue pour piéger la chaleur corporelle et bloquer le vent en même temps. Les femmes peuvent obtenir le pour 161 $ également, mais uniquement dans la couleur orange chicouté. Cette pour les femmes est également en vente et est le mieux noté. Pour 89 $, vous obtiendrez une poche kangourou zippée sécurisée à entrée latérale, ainsi qu’une capuche élastique.

Il y a beaucoup d’articles qui valent votre temps. Donc, si vous voulez des vêtements et du matériel confortables, rendez-vous sur . Voici des offres supplémentaires que vous pouvez saisir.