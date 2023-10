Économisez jusqu’à 25 % sur un nouveau réfrigérateur LG avec des offres sur ces appareils primés

Le réfrigérateur est depuis longtemps la clé de voûte des cuisines du monde entier, assurant la sécurité des aliments et les boissons au frais. LG s’est fait un nom dans le domaine des réfrigérateurs et, jusqu’au 18 octobre, la marque primée offre des remises allant jusqu’à 25 % pour vous aider à économiser des centaines de dollars sur un achat.

De nombreux modèles sont marqués par de larges marges, y compris notre sélection du meilleur réfrigérateur global pour 2023, le Réfrigérateur à portes françaises de 25 pieds cubes. Actuellement à 1 499 $, il est réduit de 600 $, ce qui permet de garder une plus grande partie de votre argent durement gagné dans votre poche. Cependant, si la taille est le nom du jeu, vous pouvez récupérer le plus grand Réfrigérateur intelligent InstaView de 30 pieds cubes pour 3 199 $, soit une réduction de 1 400 $ sur son prix habituel. Avec une machine à glaçons, une fenêtre donnant sur l’intérieur et une technologie porte dans la porte, ce réfrigérateur a une esthétique magnifique et facilite l’organisation. Et si vous cherchez de quoi faire de l’hébergement un rêve, le Miroir intelligent InstaView de 26 pieds cubes, profondeur de comptoir maximale est un élégant réfrigérateur à portes françaises qui produit quatre types de glace. Il est actuellement réduit de 1 300 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 2 700 $ pour en ramener un à la maison.

Si vous recherchez encore plus d’offres, magasinez sur collection entière chez LG. Mais gardez à l’esprit que ces appareils se vendent rapidement, donc si vous souhaitez acheter un nouveau réfrigérateur à un prix très réduit, nous vous suggérons de magasiner le plus tôt possible.

En savoir plus: Comment acheter le bon réfrigérateur