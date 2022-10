Économisez jusqu’à 25 % sur les Crocs lorsque vous achetez plusieurs paires tout au long de la semaine

Moquez-vous de moi autant que vous voulez – j’adore mes Crocs. Ils sont confortables, durables et parfaits pour être portés à la maison. Et si vous cherchez à en acheter une paire (ou quelques-unes), vous pouvez maintenant le faire pour moins cher. Dans le cadre de “Croctober”, Crocs propose une vente “Achetez plus, économisez plus” où vous pouvez économiser gros lorsque vous achetez plusieurs paires. Cette vente se déroule toute la semaine, jusqu’au 9 octobre, vous avez donc le temps de parcourir toute la sélection de vente ici :

Lors de cette vente, vous pouvez vous procurer une paire pour l’intérieur de la maison et une paire pour l’extérieur, ou prendre des Crocs pour tous les membres de la famille. Lorsque vous achetez deux paires, vous économisez 15 % sur votre commande, ou vous pouvez économiser 20 % lorsque vous achetez trois paires ou 25 % lorsque vous en achetez quatre. Vous avez le choix entre plus de 250 styles différents, allant du à à . Vous trouverez même des couleurs et des styles qui sont déjà en vente, vous pouvez donc économiser encore plus en les regroupant. Et assurez-vous de consulter notre pages de mode pour encore plus d’offres sur les vêtements, les chaussures, les produits de beauté et plus encore.