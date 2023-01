Économisez jusqu’à 20% sur les vélos et équipements Peloton avec des offres sur Amazon

Si vous cherchez à passer à la vitesse supérieure dans votre routine de fitness, investir dans un vélo Peloton est un excellent moyen d’intensifier votre programme d’entraînement. Peloton a beaucoup de fonctionnalités intéressantes, y compris une grande variété de cours de spinning et un écran tactile HD, et la marque propose également des chaussures de cyclisme, des haltères et d’autres accessoires et vêtements qui peuvent améliorer votre routine d’entraînement.

Se recentrer sur la santé et le bien-être au cours de la nouvelle année est un objectif que beaucoup d’entre nous ont en tête, et en ce moment, Amazon a réduit les prix sur avec des réductions allant jusqu’à 20 %.

Normalement listé pour 1 445 $, vous pouvez accrocher le pour seulement 1 195 $ lors de cette vente – une économie de 250 $. Le vélo est équipé d’un écran tactile de 22 pouces, d’une prise casque et d’une connectivité Bluetooth, d’une caméra frontale de 5 mégapixels, d’un microphone intégré et plus encore. Vous pouvez également surveiller votre vitesse, votre résistance, votre fréquence cardiaque et plus encore. Gardez à l’esprit que vous devrez avoir un abonnement All-Access pour accéder au contenu Peloton sur votre vélo, qui est vendu séparément et coûte 44 $ par mois.

Amazone Amazon offre actuellement 250 $ de réduction sur le vélo Peloton d’origine, mais cette offre ne durera pas longtemps. Le prix comprend la livraison programmée gratuite à l’intérieur de votre porte. Vous recevez des alertes de prix pour Vélo Peloton

Vous pouvez également saisir un pour éviter les éraflures et autres dommages pendant que vous vous entraînez. Cela rendra également votre conduite plus stable, de sorte que vous ne basculerez pas lors de sorties à haute intensité. C’est à seulement 60 $ en ce moment. D’autres accessoires sont également disponibles, comme le , qui repose sur votre avant-bras et possède des lumières LED qui affichent votre zone de fréquence cardiaque en un coup d’œil. Il est étanche IP67, donc la sueur n’endommagera pas l’appareil. Et il utilise la technologie Bluetooth pour envoyer des mises à jour de progression à votre téléphone, tablette et autres applications de fitness. Il est disponible en deux tailles et est actuellement de 18 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 72 $.

Il existe également des offres sur un certain nombre d’autres articles de la marque Peloton, tels que des chaussures de vélo pour 100 $ (vous permettant d’économiser 25 $) ou prenez une paire de chaussures de vélo à partir de 116 $. Et si vous voulez aussi tonifier vos bras, vous pouvez marquer une paire de pour 20 $ ou un ensemble de 60 $ pour l’entraînement en force. Il y a aussi , et autres vêtements en vente, et plus – alors assurez-vous de consulter le chez Amazon.