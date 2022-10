Économisez jusqu’à 180 $ sur les écouteurs et écouteurs Beats lors de l’événement Prime Day d’octobre

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Amazon a lancé un deuxième Premier jour-événement de style, donnant un accès anticipé à une tonne d’offres incroyables avant le Vendredi noir les ventes roulent. Plusieurs modèles de sont actuellement réduits – certains jusqu’à 51%, ce qui en fait le moment idéal pour mettre à niveau vos écouteurs.

Si vous voulez une paire d’écouteurs qui sont parfaits pour l’entraînement, Beats Fit Pro les écouteurs sont en ce moment, et sont notre choix pour meilleurs écouteurs sans fil conçus pour le sport. À 160 $, ces écouteurs sont dotés de la puce H1 d’Apple, de la suppression active du bruit, de l’audio spatial, de l’égaliseur adaptatif et de la résistance à l’eau IPX4. Et si vous êtes intéressé par le modèles du Beats Fit Pro, ils commencent à seulement 20 $ de plus.

Si vous recherchez des écouteurs Beats plus économiques, consultez Beats Studio Buds. Une paire d’entre eux sont lors de cette vente Early Access, ce qui représente une économie de 50 $. Ils disposent d’un mode de suppression active du bruit et de transparence, ce qui en fait une bonne option, même s’il leur manque certaines fonctionnalités offertes par les versions Pro.

En ce qui concerne les écouteurs supra-auriculaires, il est difficile de battre cette vente sur Beats Studio3. Les écouteurs supra-auriculaires sans fil à réduction de bruit sont réduits de 180 $, ce qui porte le prix à . Ces écouteurs sont dotés de la puce W1 d’Apple et offrent jusqu’à 22 heures d’autonomie avec la technologie sans fil et la suppression du bruit.

Et si vous recherchez le prix le plus bas absolu et que vous voulez la meilleure autonomie de batterie de sa catégorie, faites des folies sur les écouteurs supra-auriculaires sans fil Beats Solo3. Ces écouteurs sont disponibles pour 100 $, réduisant de moitié le prix catalogue. Et lorsque vous coupez le coupon sur la pagece . Le Solo3 est également équipé de la puce W1, mais ces écouteurs obtiennent jusqu’à 40 heures d’écoute par charge, et peuvent même vous fournir trois heures d’autonomie à partir d’une charge de 5 minutes, ce qui en fait une excellente option pour les personnes qui cherchent à restez connecté lors de vos déplacements.

Plus d’offres Amazon Prime Day