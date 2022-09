Économisez jusqu’à 173 $ sur les dernières tablettes Galaxy Tab S8 de Samsung

Les Galaxy Tabs de Samsung ont toujours occupé la première place sur nos listes des meilleures tablettes Android de l’année, et en ce moment, vous pouvez vous procurer certains des modèles les plus récents de cette gamme à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Best Buy offre des rabais sur les produits d’entrée de gamme Galaxy Tab S8 ainsi que la montée en puissance Galaxy Tab S8 Plus, qui sont en vente jusqu’à 173 $ de rabais. Ces offres, comme de nombreuses autres offres en cours ce week-end de la fête du Travail, expirent ce soir. Assurez-vous de passer votre commande avant 21 h 59 PT (00 h 59 HE) si vous espérez obtenir une de ces tablettes Samsung à prix réduit.

Les Tab S8 et S8 Plus sont disponibles avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Vous pouvez ramasser le pour 530 $ (130 $ de rabais), ou prenez le pour 617 $ (163 $ de rabais). Le Galaxy Tab S8 Plus commence à 760 $ (140 $ de rabais) pour le et saute jusqu’à 807 $ (173 $ de rabais) pour le .

Les deux tablettes sont équipées de 8 Go de RAM, du même processeur Snapdragon 8 Gen 1 et sont livrées avec un stylet S Pen pour prendre des notes, éditer des photos et plus encore. La principale différence entre ces deux modèles est l’affichage. Le S8 standard dispose d’un écran LCD de 11 pouces, tandis que le S8 Plus dispose d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces. Le S8 Plus dispose également d’une plus grande batterie de 10 090 mAh, qui fournit environ 10 heures d’autonomie, par rapport à la batterie de 8 000 mAh du S8. Les deux modèles utilisent également le système d’exploitation Android 12 et sont compatibles avec Google Assistant et Bixby.