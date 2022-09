Montres connectées sont de plus en plus populaires, et pour cause : ces appareils qui s’adaptent directement à votre poignet vous permettent de rester connecté où que vous alliez. Vous pouvez envoyer des SMS, appeler, diffuser de la musique et bien plus encore à partir de la plupart des montres connectées. Et l’une de nos smartwatches préférées de l’année, la Apple Watch série 7est en vente en ce moment alors que les gens attendent la sortie imminente du Série 8.

Amazon a des options Apple Watch 7 réduites jusqu’à 149 $. Il existe une variété d’options de couleurs et de tailles disponibles, alors assurez-vous de magasiner le pour trouver la montre connectée qui correspond le mieux à votre style.

Chacune des montres intelligentes incluses dans cette vente est dotée d’une connectivité cellulaire, vous pouvez donc laisser votre téléphone derrière vous et avoir toujours un accès complet aux appels, aux SMS, au streaming et plus encore, où que vous alliez. De plus, la série 7 dispose d’un écran Retina toujours allumé qui est à la fois résistant à la poussière et aux fissures et il est classé IP6X résistant à l’eau afin que vous puissiez nager ou prendre une douche sans souci.

Comme beaucoup d’appareils portables, l’Apple Watch suit vos mouvements et possède d’autres fonctionnalités de fitness, mais elle dispose également d’un capteur d’oxygène sanguin et d’électrocardiogramme (ECG ou EKG). Et il est équipé d’un clavier QWERTY qui facilite encore plus l’envoi de messages. Quant à la durée de vie de la batterie, la série 7 tient environ 18 heures avec une utilisation standard.

Pour l’acheteur avisé à la recherche du prix le plus bas, le avec un boîtier en aluminium rouge est disponible pour 379 $, ce qui vous permet d’économiser 120 $ sur le prix courant. Mais si vous préférez un écran plus grand, le est en vente pour 400 $, et il est disponible en et aussi bien.

Ceux qui recherchent un boîtier en acier inoxydable avec une boucle milanaise au lieu d’un bracelet de sport peuvent opter pour le en argent. Il est en baisse de 149 $ par rapport à 799 $ et est définitivement une montre nette et élégante. De plus, il dispose du plus grand écran de 45 mm. Si cette couleur et cette taille ne vous conviennent pas, consultez les autres options et prenez-en une que vous allez adorer. Gardez simplement à l’esprit que ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée.

