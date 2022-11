Économisez jusqu’à 120 $ sur les montres Garmin chez Wellbots

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vous magasinez pour une montre Garmin, mais vous attendez une bonne affaire ? Wellbots a commencé tôt et a réduit un certain nombre d’articles pour Vendredi noirincluant le de 100 $ et le ligne de 50 $. Mais maintenant tu peux obtenez un rabais supplémentaire de 20 $ lorsque vous utilisez un code promotionnel 20GARMIN à la caisse. Non seulement ces montres peuvent vous aider à vous motiver dans votre parcours de remise en forme, mais elles peuvent également vous permettre de rester connecté lors de vos déplacements. grands cadeaux pour les proches.

La gamme de montres de sport robustes en vente sont toutes dotées d’un écran tactile résistant aux rayures et résistent à la chaleur, aux chocs et à l’eau jusqu’à 100 mètres. Les montres disposent également de fonctionnalités d’entraînement avancées, d’applications sportives, de capteurs de surveillance de la santé et du bien-être, etc. Les offres sont également disponibles en plusieurs tailles, afin que vous puissiez obtenir le meilleur ajustement pour votre poignet.

La plus petite option des trois, la arrive à 42 millimètres. Le modèle standard, qui est descendu à 580 $ avec les économies du code promotionnel, offre une autonomie de 11 jours en mode smartwatch ou 37 heures avec GPS uniquement. La coûte 680 $ et offre jusqu’à 14 jours d’autonomie en mode smartwatch et jusqu’à 46 heures avec le GPS uniquement. Pour le même prix, le mesure 47 millimètres et offre une autonomie de 18 jours en mode smartwatch. Avec le GPS uniquement, vous obtiendrez 57 heures. La fournit jusqu’à 22 jours de charge, et en mode GPS uniquement, vous obtiendrez jusqu’à 73 heures d’utilisation.

Le plus grand de ces trois modèles, le , arrive à 51 millimètres et peut être à vous pour 780 $, vous permettant d’économiser 120 $ sur le prix catalogue. Avec une batterie de 28 jours en mode smartwatch et 89 heures avec GPS uniquement, elle a certainement le plus à offrir en termes de longévité de la batterie. Il offre également une lampe de poche LED intégrée qui est pratique pour une utilisation quotidienne et peut vous aider à rester en sécurité pendant les randonnées nocturnes et les expéditions de camping.

L’Instinct 2 est une autre montre Garmin qui a beaucoup à offrir. Plus robuste en fonction et en apparence, le a un visage de 45 millimètres et coûte 330 $ plus modeste, vous permettant d’économiser 70 $ sur son prix courant avec le code promotionnel appliqué. Avec jusqu’à 28 jours d’utilisation en mode smartwatch, jusqu’à 50 jours en mode économiseur de batterie et jusqu’à 54 heures en mode GPS sur batterie, il peut continuer à fonctionner aussi longtemps que vous le pouvez – et plus encore. La coûte un peu plus, à 380 $, mais en mode smartwatch, vous aurez des jours d’utilisation potentiellement illimités, et en mode GPS standard, vous pouvez obtenir jusqu’à 48 heures de fonctionnement continu.

Vous recherchez d’autres produits Garmin ? Découvrez tous les meilleures offres Garmin cela arrive maintenant.

