Le plus gros rabais, cependant, vient de Currys PC World, où le Nuraphone est £ 229 – sous-cotant Nura et Amazon de 20 £. Currys PC World comprend également jusqu’à cinq mois d’Apple Music, Apple Arcade et Apple News + gratuits pour les nouveaux clients et les anciens clients.

Il y a beaucoup à aimer sur Nuraphone. Les écouteurs ANC de Nura combinent intelligemment la conception intra-auriculaire et supra-auriculaire pour une superbe expérience sonore immersive. Les haut-parleurs intra-auriculaires canalisent les fréquences moyennes et élevées, tandis que les haut-parleurs supra-auriculaires canalisent les basses pour un son aussi proche du direct que possible. De plus, tout est personnalisable.

