Maintenant que l’été tire à sa fin, vous cherchez peut-être à déplacer votre routine d’entraînement à l’intérieur. Et l’un des équipements les plus polyvalents que vous pouvez ajouter à votre salle de sport à domicile est une paire de haltères réglables. En ce moment chez Woot, vous pouvez vous procurer un ensemble d’haltères réglables PowerBlock Elite USA pour des centaines de rabais sur leur prix habituel. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui et expire à 21 h 59 PT (00 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez obtenir un ensemble à ce prix.

Le principal avantage des haltères réglables est qu’ils sont compacts, ce qui les rend parfaits pour les salles de sport à domicile où l’espace est souvent limité. Ces haltères PowerBlock sont vendus par paire, et la base” ” remplace 16 haltères individuels. Ils vont de cinq à 50 livres et augmentent par incréments de 2,5 livres à l’aide d’un simple mécanisme de verrouillage du cadran. Vous pouvez vous procurer le premier ensemble pour 300 $, ce qui vous permet d’économiser 120 $ par rapport au prix habituel.

Si 50 livres ne suffisent pas pour vous, vous pouvez également vous procurer un ensemble d’extension. La augmente le poids jusqu’à 70 livres, et le va jusqu’à 90 livres. Les deux ensembles d’extension sont en vente pour 140 $, 49 $ de réduction sur le prix habituel. Notez simplement que ces ensembles d’extension ne peuvent pas être utilisés sans l’ensemble de base Stage One.