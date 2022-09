Économisez jusqu’à 102 $ sur les haut-parleurs Bluetooth portables de Sony

Portable Haut-parleurs Bluetooth offrent une excellente qualité sonore, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Leur taille compacte et leur portabilité facile en font un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent profiter de leur musique sans être attachés.

Amazon a démarqué de nouveaux haut-parleurs Bluetooth portables, avec des économies pouvant atteindre 102 $ pour une durée limitée.

Si vous recherchez un haut-parleur puissant mais peu coûteux, consultez le Sony . À 25% de réduction, vous ne paierez que 98 $ pour un haut-parleur portable léger avec une sangle facile à transporter qui offre jusqu’à 16 heures d’autonomie par charge. Pour 148 $, vous pouvez passer au , qui offre jusqu’à 24 heures de jeu par charge. C’est une économie de 52 $. Ces deux haut-parleurs sont également résistants aux chocs, ils sont donc suffisamment durables pour résister à la plupart des dommages s’ils tombent ou se renversent accidentellement.

Et pour un haut-parleur qui dure littéralement toute la journée, consultez le . Cette enceinte atteint une autonomie gigantesque de 25 heures par charge. Il dispose également d’une charge rapide lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce. Seulement 10 minutes vous procureront plus d’une heure de jeu. De plus, vous pouvez recharger vos appareils avec le port USB si votre téléphone ou votre tablette commence à manquer d’énergie. Il est léger et possède une poignée rétractable pour le transporter facilement. Et il est livré avec un éclairage LED ambiant que vous pouvez personnaliser dans l’application Fiestable. Il peut même se synchroniser au rythme de la musique. C’est normalement 350 $, mais vous pouvez l’obtenir dès maintenant pour 248 $.

Chacun de ces appareils est équipé de haut-parleurs X-Balanced qui offrent puissance, clarté et son sans distorsion, ainsi que de deux radiateurs passifs, bien que le SRS-XG300 dispose également de tweeters à dôme souple et d’une option méga basse. Ces haut-parleurs sont également tous classés IP67 étanches à l’eau et à la poussière, vous pouvez donc les utiliser dans à peu près n’importe quel environnement. De plus, ils sont équipés d’une connexion de fête sans fil, ce qui signifie que vous pouvez connecter jusqu’à 100 haut-parleurs compatibles de la série X pour un son immersif dans presque toutes les atmosphères. Et ces haut-parleurs incluent un microphone avec technologie d’annulation d’écho afin que vous puissiez les utiliser lors d’appels vidéo ou téléphoniques.

Il existe d’autres couleurs disponibles pour chacun, alors assurez-vous de vérifier le pour saisir l’enceinte qui correspond à votre style.