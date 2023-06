Économisez jusqu’à 100 $ sur les écouteurs Beats avec ces offres

Beats produit certains des meilleurs écouteurs sans fil actuellement disponibles et font partie de nos options préférées si vous recherchez des produits exceptionnels qualité sonore ou besoin écouteurs pour s’entraîner. Cependant, la société est propriété d’Apple, et cela signifie que les écouteurs Beats ont le même inconvénient que tous les produits Apple : ils sont chers et il peut être difficile de trouver des remises. Mais en ce moment, Amazon a réduit les prix sur une variété d’écouteurs Beats, avec des remises allant jusqu’à 43 %. Il n’y a pas d’expiration claire sur ces offres, mais les remises sur les écouteurs aussi populaires durent rarement longtemps. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en acheter une paire à ce prix.

Le critique de CNET, David Carnoy, a comparé le Beats Studio Buds à une version sans pied des populaires AirPod d’Apple, et ils sont un excellent choix si vous voulez une paire d’écouteurs pour un usage quotidien. Ils disposent d’une suppression active du bruit et d’un mode transparence lorsque vous devez être conscient de votre environnement, d’un indice de résistance à l’eau IPX4 et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures sur une seule charge. En ce moment, vous pouvez saisir plusieurs couleurs en vente pour 100 $soit 33 % de réduction sur le prix habituel.

Ou si vous recherchez des écouteurs un peu plus avancés, vous pouvez vous procurer une paire de Pros de Beats Fit — notre paire d’écouteurs préférée pour l’entraînement. Ils ont la même résistance à l’eau et à la transpiration IPX4 que les Studio Buds ci-dessus, mais disposent également d’embouts flexibles qui les aident à s’adapter plus solidement à vos oreilles afin que vous puissiez les utiliser sur courir ou à la salle de sport. Ils prennent également en charge la suppression active du bruit et l’audio spatial, et sont équipés de la même puce H1 que les AirPods Pro pour une connectivité transparente avec les appareils Apple. Ils coûtent 200 $, mais pour le moment, vous pouvez une variété de couleurs sont réduites à 160 $incluant le récemment sorti options jaune, bleu et rose.

Et si vous avez besoin d’écouteurs capables de gérer même vos aventures les plus extrêmes, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur une paire de Powerbeats Pro, ce qui fait baisser le prix. aussi bas que 150 $. Ils font partie de nos paires préférées d’écouteurs avec crochets d’oreille, ce qui les maintiendra en place même lors d’activités intenses comme le VTT ou le trail où l’on se fait pas mal bousculer. Ils n’ont pas de capacités de suppression du bruit comme les deux paires ci-dessus, mais ils offrent une prise en charge audio spatiale, une fonction de lecture/pause automatique qui peut détecter lorsque vous retirez un écouteur et une assistance Siri à commande vocale intégrée. Ils ont également la même puce H1 que les Beats Fit Pros et ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Du côté le moins cher, le Battre Flex les écouteurs sont à 43 % de réduction, jusqu’à leur meilleur prix de l’année à 40 $. Ces écouteurs de style tour de cou contiennent une tonne de fonctionnalités de type AirPod, ainsi que des fonctionnalités uniques activées par la conception du tour de cou, telles que les commandes en ligne et la mise en pause automatique lorsque les écouteurs sont retirés. Vous obtiendrez jusqu’à 12 heures par charge avec le Beats Flex, et le port USB-C intégré permet une charge rapide qui peut vous offrir 90 minutes de lecture à partir de seulement 10 minutes sur le chargeur.