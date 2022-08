Économisez jusqu’à 10% sur tout le site chez HP avec ces codes de réduction de la fête du travail

Vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, d’un moniteur, d’un clavier ou d’autres accessoires pour votre bureau à domicile, votre dortoir ou votre configuration de jeu ? Eh bien, c’est maintenant votre chance de saisir toute la technologie et les accessoires dont vous avez besoin pour moins cher. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 10 % sur tout le site lors de la vente de la fête du Travail de HP. Vous pouvez économiser 5% sur toute commande de plus de 599 $ avec le code promo MAIN-D’ŒUVRE5HPou économisez 10 % lorsque vous dépensez plus de 1 099 $ et utilisez le code promotionnel MAIN-D’ŒUVREHP10 à la caisse. Ces offres sont disponibles jusqu’au 10 septembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de ces remises.

Ces codes de réduction peuvent être utilisés sur tous les produits du site, y compris les articles déjà en vente, afin que vous puissiez vraiment économiser. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable pour ce semestre d’automne, vous pouvez choisir le qui a été nommé l’un de nos ordinateurs portables préférés pour l’université en 2022. Il est déjà en vente pour 250 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix de départ à seulement 750 $ – ou 712 $ avec la réduction de 5 %.

Ou vous pouvez mettre à niveau la configuration de votre bureau à domicile avec cet appareil ultra-mince . Selon le personnel de CNET, c’est l’un des meilleurs moniteurs que vous trouverez actuellement sur le marché. En ce moment, il est en vente pour 200 $, soit 70 $ de moins que son prix habituel. Ce n’est pas suffisant pour bénéficier d’une réduction pour la fête du Travail, mais c’est un excellent rapport qualité-prix si vous devez ajouter quelque chose de plus à votre panier pour vous permettre de dépasser le seuil de prix du coupon.

Vous trouverez également des tonnes d’excellents équipements de jeu en vente, comme celui-ci et . Vous trouverez également de nombreux accessoires comme , , et bien plus encore disponibles pour 50 $ ou moins pour vous aider à remplir votre panier et à atteindre le minimum requis pour les remises sur les codes de réduction.