Économisez jusqu’à 1 300 $ sur les appareils de studio haut de gamme lors de la vente prolongée de LG pour la fête du Travail

La fête du Travail est peut-être déjà passée, mais il existe encore quelques façons d’économiser sur les gros appareils électroménagers. LG propose toujours des centaines de dollars de réduction sur ses appareils Studio élégants et haut de gamme, avec des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des fours et bien plus encore, jusqu’à 20 % de réduction en ce moment. Cependant, la vente prolongée de LG pour la fête du Travail se termine officiellement le 13 septembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces réductions massives.

Il existe toutes sortes d’appareils haut de gamme que vous pouvez acheter jusqu’à 1 300 $ de réduction dès maintenant chez LG. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau réfrigérateur, vous pouvez vous le procurer Modèle porte-dans-porte intelligent InstaView avec un espace substantiel de 24 pieds cubes pour 3 699 $ actuellement, ce qui vous permet d’économiser 600 $ par rapport au prix habituel. Il présente un design porte-dans-porte unique avec un compartiment séparé pour un accès facile aux favoris comme le lait et les collations, et il dispose d’un panneau en verre pour que vous puissiez voir ce qu’il y a à l’intérieur sans ouvrir la porte.

Ou, s’il est temps de mettre à niveau votre four, vous pouvez vous procurer ceci Modèle Studio électrique de 9,4 pieds cubes avec une friteuse à air intégrée et une vapeur sous vide pour 2 999 $ dès maintenant, soit 800 $ de réduction sur le prix habituel. Et si vous voulez la commodité d’une friteuse à air intégrée mais que vous ne voulez pas remplacer tout votre four, vous pouvez économisez 100 $ là-dessus micro-ondes à convection à large portée avec 1,7 pied cube d’espace et un capteur d’humidité qui optimise le temps de cuisson, ce qui fait baisser le prix à 799 $. Et il existe des tonnes d’autres appareils électroménagers disponibles à des prix réduits de plusieurs centaines par rapport au prix demandé, alors assurez-vous de magasinez toute la sélection de vente avant que ces accords ne disparaissent.