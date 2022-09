Économisez jusqu’à 1 300 $ sur le téléviseur 4K ultra-élégant The Frame de Samsung

Le cadre de Samsung ne ressemble à aucun autre téléviseur sur le marché en ce moment. C’est parce que c’est autant un élément de décoration qu’un écran pour regarder des émissions et des films. Et en ce moment, Woot a une rare opportunité d’acquérir l’un des derniers modèles 2022 à prix réduit. Aujourd’hui seulement, Woot offre jusqu’à , avec des tailles allant de 32 pouces à 85 pouces – bien que le modèle 55 pouces soit déjà épuisé. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, ou jusqu’à épuisement des stocks, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

The Frame est plus qu’un simple téléviseur. C’est aussi une œuvre d’art numérique élégante conçue pour s’intégrer parfaitement au reste de votre maison. il est extrêmement élégant à seulement un pouce d’épaisseur, et il est interchangeable qui viennent dans une gamme de couleurs et de matériaux, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond au style de votre maison. Et ce n’est pas parce qu’il s’agit également d’un élément d’affichage que Samsung a lésiné sur le matériel. Il est équipé d’un écran QLED 4K, prend en charge HDR10 Plus et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image nette et riche.

Il dispose également d’un écran mat antireflet, d’un nouveauté pour le modèle 2022, qui élimine presque entièrement la réflexion de la lumière pour que vous puissiez voir clairement l’écran, de jour comme de nuit. Lorsqu’il n’est pas utilisé, vous pouvez également régler The Frame sur le mode art, où il fonctionne comme un cadre photo numérique. Vous pouvez télécharger vos propres photos ou choisir parmi plus de 1 400 pièces avec un abonnement mensuel de 6 $ à Samsung. .