Économisez gros sur un aspirateur Dyson avant l’énorme vente d’Amazon

Venir demain 21 juin, le Prime Day 2021 sera à nos portes. Croyez-le ou non, les offres ont déjà commencé chez Amazon, Samsung, Best Buy et maintenant, Dyson se lance également dans les ventes concurrentes. La marque offre 100 $ de réduction sur le prix catalogue de certains de nos aspirateurs préférés de tous les temps, mais seulement pour une durée limitée.

Dyson a bâti sa réputation sur le dos de ses nettoyants pour sols élégants et puissants, mais il est également connu pour les prix élevés que ces machines (ainsi que ses outils de coiffure, ses purificateurs d’air et ses lumières) commandent. Cela fait de cette vente, qui fait baisser les prix de certains modèles jusqu’à 22%, une opportunité fantastique de récupérer celui que vous rêviez. Découvrez nos choix ci-dessous.

Les meilleurs aspirateurs Dyson à acheter pour le Prime Day 2021

Aspirateur et trousse à outils Dyson V8 Absolute chez Dyson pour 349,99 $ (économisez 100 $) : Le V8 Absolute léger de Dyson (il ne pèse que 5,6 livres) a obtenu les meilleures notes de notre part dans le meilleur département d’aspirateurs légers, prenant la première place comme notre meilleur choix global. Il a ramassé 88 % de la saleté lors de nos tests, un nombre qui dépassait de loin tous les autres modèles sans fil que nous avons essayés – en fait, c’était aussi mieux que de nombreuses variétés à fil ! Il a également fourni la plus grande quantité d’aspiration pour le moins de poids – nous l’avons considéré comme le « seul aspirateur sans fil qui, selon nous, peut vraiment remplacer un modèle avec fil pour la plupart des nettoyages ménagers ». Livré avec trois têtes différentes, une station d’accueil, une brosse à épousseter, un outil combiné, un suceur plat et un mini outil motorisé. Normalement 449,99 $, ce modèle coûte maintenant 349,99 $ et est livré avec une trousse à outils gratuite (d’une valeur de 75 $) qui comprend une brosse à saleté pour les tapis grossiers, les paillassons et les zones à fort trafic, un tuyau d’extension de 24 pouces et un sac à outils pour le ranger tout compris. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite via samedi 3 juillet .

Aspirateur Dyson Ball Animal 2 Total Clean chez Dyson pour 499,99 $ (économisez 100 $): Lorsque nous avons testé cette machine, elle a sérieusement impressionné. Non seulement c'était l'aspirateur sans sac le mieux noté de toutes les machines verticales que nous avons mises à l'épreuve, mais il possédait l'aspiration la plus puissante de toutes celles que nous avons examinées, éliminant 76,3 % de la saleté de test en un seul passage sur le tapis. Pour vous donner un peu de contexte, la plupart des machines verticales sont en moyenne plus proches de 33%. Normalement, cet ensemble, qui comprend huit outils de fixation (pensez à des buses pour nettoyer les escaliers et les matelas, des brosses et un sac à outils pour les ranger), se vend 599,99 $, mais vous pouvez actuellement économiser 100 $ chez Dyson via samedi 26 juin . Vous obtenez également un kit de fixation d'outils gratuit supplémentaire avec votre choix d'un kit de dépoussiérage avec un outil articulé pour sols durs, une brosse à épousseter pivotante et douce, ou un kit de nettoyage pour sols durs avec le même outil articulé pour sols durs, une tête de brosse pivotante et une tête ultra-plate pour nettoyer sous les canapés et les lits. Bien que nous ayons noté que cette machine de 17,6 livres avec filtre lavable est difficile à manœuvrer sous les meubles et que la conception lourde et sans poignée arrière la rend difficile à transporter dans les escaliers, notre testeur a tout de même déclaré: «C'est le meilleur aspirateur vertical qui Dyson fait.

Aspirateur sans fil Dyson V11 Torque Drive chez QVC pour 599,98 $ (économisez 100 $): La recherche d'un « Aspirateur-balai sans fil sans compromis ? Dites bonjour au V11 Torque Drive. En tant que meilleur aspirateur sans fil du marché, il dispose d'une aspiration puissante et auto-ajustable et d'une grande autonomie de batterie (que vous pouvez surveiller, à la seconde près, sur la machine Écran LCD). Il peut être converti en modèle portable et est livré avec neuf accessoires d'outils, a ramassé 95% de la saleté pendant les tests (y compris les débris difficiles à obtenir) et, comme l'aspiration s'adapte automatiquement à la surface de son nettoyage, il garantit que vous ne gaspillerez pas de batterie ou n'endommagerez pas vos sols.Comme l'a dit notre testeur, le V11 Torque « aspire la concurrence ». pour 599,98 $.

Aspirateur sans fil surdimensionné Dyson V11 chez Bed Bath & Beyond pour 699,99 $ (économisez 100 $): Version améliorée du V11 Torque Drive, le V11 Outsize conserve toutes les mêmes caractéristiques que nous aimions de l'original, à savoir l'écran LCD et l'aspiration auto-ajustable, et les recharge avec une tête de brosse et un bac à poussière plus grands et un amovible la batterie. La batterie supplémentaire donne au V11 Outsize deux fois plus d'autonomie que son modèle frère, mais le bac à poussière et la tête de brosse surdimensionnés rendent ce modèle plus difficile à manœuvrer lors de nos tests. Cela étant dit, les utilisateurs expérimentés confrontés à des travaux plus importants pourraient constater que le chemin de nettoyage accru et la durée d'exécution extra-longue en font l'aspirateur qu'ils recherchent. C'est le plus cher des choix ici à 699,99 $, mais toujours 100 $ de moins que le prix de 800 $ que vous voyez généralement.

